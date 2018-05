Z avtom v drog električne napeljave

5.5.2018 | 19:00

Novo mesto - Danes ob 6.20 se je pri naselju Zloganje voznik z osebnim vozilom zaletel v drog električne napeljave. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Škocjan so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu in pomagali vlečni službi pri nalaganju vozila. Popravilo na električni napeljavi so opravili delavci Elektra Ljubljana. V nesreči ni bilo poškodovanih.