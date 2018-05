Topličani v Bršljinu drugi med slovenskimi klubi

5.5.2018 | 22:30

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Danes je na stadionu pri Osnovni šoli Bršljin v Novem mestu lokostrelski klub Dolenjske Toplice pripravil lokostrelsko tekmo za Slovenski tarčni pokal in Srednjeevropski pokal. Nastopilo je 145 tekmovalcev iz dvajsetih slovenskih klubov in iz tujine - Avstrije, Madžarske, Hrvaške, Srbije in Slovaške.

Med člani sta v razvrstitvi za slovenski tarčni pokal v kategoriji ukrivljeni lok zmagala Katja Skrt (Ankaran) in Jaka Komočar Kamnik, Miha Šimec (Dolenejske Toplice) je bil četrti, s sestavljenim lokom pa Barbara Virant (Gornji Grad) in Staš Modic (Šenčur), Iztok Fink Dolenjske Toplice je bil drugi.

Poleg tega je od tekmovalcev lokostrelskega kluba Dolenjske Toplice med kadeti Erik Bele osvojil tretje mesto v ukrivljenem loku, kjer je bila Aida Šaver med deklicami četrta, med dečki pa Vid Pečaver tretji in Tadej Murn peti, prav tako peti je bil tudi Matic Pečaver med mlajšimi dečki.

V klubski razvrstitvi so lokostrelci Dolenjskih Toplic med dvajsetimi ekipami zasedli izvrstno drugo mesto, zmagal je Kamnik.

Vse izide najdete na strani lokostrelske zveze Slovenije.

I. Vidmar

Galerija