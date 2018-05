Fužinar tokrat Novomeščanom ni bil dorasel

5.5.2018 | 22:45

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Odbojkarji novomeške Krke so nocoj odigrali prvo tekmo dodatnih kvalifikacij za prvo ligo z ravenskim Fužinarjem in zmagali gladko s 3:0.

Že v prvem nizu je bilo jasno, da gostje z Raven nimajo praktično nobenih možnosti, da se kolikor toliko enakovredno zoperstavijo novomeški vrsti, ki je prvo tretjino nocojšnje tekme dobila z lahkoto s 25:13. Na začetku drugega niza je bilo pri Novomeščanih že čutiti tudi nekaj podcenjevanja in na prvi tehnični odmor so šli gostje z vodstvom s 8:6, a so potem Krkini odbojkarji hitro uredili svoje vrste in niz dobili s 25:15, ob koncu tretjega niza pa je trener domačih Jože Čater lahko v igro poslal tudi mlajše odbojkarje, ki sicer večino časa grejejo klop oziroma soigralce na igrišču spodbujajo z roba dvorane.

Povratna tekma na Ravnah bo prihodnjo soboto, ko morajo novomeški odbojkarji, da bi si dokončno zagotovili nastop v prvi ligi v naslednji sezoni dobiti vsaj en niz oziroma ob porazu z 0:3 osvojiti več kot 45 točk.

I. Vidmar

