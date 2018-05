Gorela hiša, dva v bolnico

6.5.2018 | 07:55

Ilustrativna fotografija (Foto: PGE Krško, arhiv DL)

Minulo noč, ob 23.17, je v naselju Sv. Vrh na območju občine Mokronog-Trebelno gorela stanovanjska hiša. Gasilci PGD Mokronog in Trebelno so požar objekta, velikosti 10x10 metrov, lokalizirali in pogasili. V požaru sta se poškodovali dve osebi, ki so ju reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Delavec Elektro Ljubljana je odklopil elektriko na hiši, policisti pa bodo raziskali vzrok požara in višino škode.

J. A.