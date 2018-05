Mladi slovenski znanstveniki osvojili medaljo, v ekipi tudi Novomeščan

6.5.2018 | 11:00

Slovenska ekipa: Gašper Košir in Tevž Lotrič z Gimnazije Kranj ter Luka Hadl z Gimnazije Novo mesto, je osvojila zlato priznanje in zasedla tretje mesto. (Foto: Zveza za tehnično kulturo Slovenije)

Na evropski naravoslovni olimpijadi (EUSO) za mlade znanstvenike, stare do 16 let, je slovenska ekipa, ki so jo sestavljali Gašper Košir in Tevž Lotrič z Gimnazije Kranj ter Luka Hadl z Gimnazije Novo mesto, osvojila zlato priznanje in zasedla tretje mesto. Rezultate so razglasili na petkovi sklepni slovesnosti v ljubljanski Festivalni dvorani.

Na tekmovanju je v okviru 52 ekip sodelovalo 156 mladih znanstvenikov, ki so se merili v iskanju rešitev interdisciplinarnih nalog s področja znanstvenih ved naravoslovja – biologije, kemije in fizike. Vse znanstvene vede so na tekmovanju vsako leto zastopane približno enakomerno, obenem pa so naloge vsako leto tematsko povezane z državo gostiteljico. Tema letošnjega tekmovanja EUSO je bilo vino.

Celotno dogajanje olimpijade EUSO je potekalo sedem dni. Poleg samega tekmovanja, ki je trajalo dva dni po približno pet ur, so potekale tudi različne obtekmovalne dejavnosti, kot so strokovne ekskurzije, družabni dogodki in ogledi nekaterih naravnih znamenitosti Slovenije.

Glavni organizator 16. evropske naravoslovne olimpijade je bila Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS), nevladna in neprofitna organizacija z več kot 65-letno tradicijo dela z otroki in mladino na področju znanosti, naravoslovja in tehnike.

Prihodnje leto bo evropska naravoslovna olimpijada EUSO potekala v Almadi na Portugalskem.

J. A.