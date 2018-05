Melamin s 15-odstotno rastjo prihodka

6.5.2018 | 13:00

Kočevje - V kočevski kemični tovarni Melamin so lani ustvarili 50,7 milijona evrov prihodka, kar je 15 odstotkov več kot leto prej in 13 odstotkov nad načrti, ter 2,4 milijona evrov dobička, kar je za četrtino manj kot predlani in 23 odstotkov nad načrtom. V družbi ocenjujejo, da sta vzroka prihodkovne rasti okrepitev števila kupcev in rast prodajnih cen.

Melaminovo letno poročilo, objavljeno na spletni strani Ljubljanske borze, navaja, da je navedeni padec dobička povzročila razlika med zvišanimi prodajnimi cenami in stroški ravno tako podraženih surovin.

Sicer pa v Melaminu omenjeni poslovni izid ocenjujejo kot "soliden", saj so ga ustvarili ob dobrih štirih milijonih evrov amortizacije, ob nenehni rasti cen surovin in pospešenih vlaganjih v infrastrukturo. Glede teh je Melaminova uprava navedla, da je delež naložb v prihodkih dosegel 13 odstotkov oz. nekaj manj kot 6,59 milijona evrov, je poročala Slovenska tiskovna agencija.

V Melaminu sicer zaradi pritiska konkurence in pričakovanega padca cen surovin v drugi polovici leta načrtujejo letos dveodstotni padec vrednosti prodaje, zaradi opaznega dvigovanja cen njihovih ključnih surovin v še vsaj prvi polovici leta pa precej nižji letni poslovni izid kot lani.

Za naložbe nameravajo nameniti 12 odstotkov prodaje oz. 5,6 milijona evrov. Te bodo obsegale parno turbino za proizvodnjo električne energije, nadstrešnico cisternskega skladišča in "deluge sistem" ter med drugim ureditev novih razvojnih laboratorijev, posodobitev reaktorjev in postavitev novih skladiščnih posod. S še večjo izkoriščenostjo kotlovnice na biomaso bo družba nadaljevala z nižanjem lastnega ogljičnega odtisa.

Razvojno bodo širili predvsem paleto smol za lakarsko in gumarsko industrijo ter razvijali nove aplikacije na področju melaminskih vlaken in pen, hkrati bodo razvijali amino smole iz obnovljivih virov.

V Melaminu so lani zaposlovali nekaj več kot 190 ljudi. Delovno razmerje je prenehalo 13 delavcem, na novo so jih zaposlili 11.

Melamin je bil kot eden vodilnih svetovnih proizvajalcev v niši modificiranih mehanskih smol za lakarsko in gumarsko industrijo, ki je njihov nosilni program, s svojimi izdelki lani prisoten v 48 državah. Največ oz. četrtino so prodali v Italiji, nato si glede na obseg prodaje sledijo Nemčija s 15 odstotki, Slovenija s 14 odstotki, Poljska, Francija, Slovaška, Indija, Nizozemska, Češka, Turčija, Grčija, Romunija in druge države.

Med letošnjimi usmeritvami razvojnega dela Melaminovo poročilo navaja razvoj novih izdelkov z visoko dodano vrednostjo, razvoj melaminskih smol z nizko vsebnostjo prostega formaldehida in brezformaldehidnih smol, pri kupcih vpeljavo novih oz. modificiranih izdelkov, razvoj okolju in zdravju prijaznejših izdelkov, obnovljivih virov in energetsko učinkovitih tehnologij, optimizacijo tehnologij in razvoj novih ter sodelovanje pri razvojnih projektih, financiranih iz evropskih skladov.

