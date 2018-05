Krkaši v Velenju doživeli visok poraz

6.5.2018 | 09:00

Foto: MRK Krka

Foto: MRK Krka

Rokometaši novomeške Krke so v 7. krogu končnice v ligi za prvaka gostovali pri ekipi velenjskega Gorenja in zabeležili četrti poraz, medtem ko so Velenjčani prišli do svoje četrte točke. Tekma se je končala z 31:18 ( 17:10).

Dolenjci so tekmo začeli nekoliko v krču, saj so v 10. minuti tekme po zadetku Roka Ovnička že zaostajali za tri gole ( 6:3), ob tem pa naredili tudi nekaj nepotrebnih tehničnih napak, kar so gostitelji s pridom izkoristili, prevzeli pobudo in vodstvo do polovice prvega dela le še oplemenitili. Po zaostanku petih zadetkov v 18. minuti srečanja (11:6) je z minuto odmora reagiral Mirko Skoko, vendar se stanje na igrišču ni bistveno popravilo. Obramba, ki je Krkaše krasila na preteklih tekmah je povsem zatajila, igra ni stekla niti v napadu. Do glavnega odmora se Krkaši niso uspeli približati Velenjčanom, polčas so končali s sedmimi zadetki zaostanka (17:10). Drugi polčas so Novomeščani sicer začeli bolje, vendar so gostitelji kmalu zaustavili njihov nalet. V 39. minuti so Krkaši zaostajali že za 11 golov, kar pa je bilo preveč, da bi bili sposobni pripraviti morebitno presenečenje. Tekmo so zasluženo slavili Velenjčani, ki so se tako z visoko zmago Krki revanširali za poraz v 3. krogu končnice.

David Didovič, kapetan MRK KRKA: "Po zadnjih treh, štirih tekmah, kjer smo pokazali naš pravi karakter, se nam danes ni izšlo. Gorenje je zasluženo zmagalo, nam pa se je zalomilo že v prvem polčasu in težko je bilo loviti razliko. Poleg tega danes ni igral naš najboljši strelec Papež, po desetih minutah tekme pa smo zaradi poškodbe ostali še brez Okleščna. To tekmo moramo čimprej pozabiti in se pripraviti na naslednjo proti Kopru in upam, da se sestavimo in odigramo tako, kot znamo."

Statistika:

Gorenje Velenje: Cehte 5, Medved 3, Haseljić 1, Tajnik 1 (1), Ovniček 3 (2), Ferlin, Grebenc 2, Stojnič, Vujović, Toskić 2, Potočnik 2, Golčar 5 (1), Verdinek 1, Kleč 2, Zaponšek, Pejović 4.

MRK Krka: L. Rašo 5 (1), Bevec 1, Didovič 1, Okleščen 1, Pršina 1, Tomić, Klemenčič, Irman 2, Jakše, Udovč, D. Rašo, Kukman 2 (1), Brajer, Matko 1, Ban 3, Klobčar 1.

Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 5 (4) , Krka 4 (2).

Izključitve: Gorenje Velenje 8, Krka 10 minut.

Rdeč karton: /

RIKO RIBNICA : URBANSCAPE LOKA 29:23 (14:11)

Skušek 7, Vujačić 6; Kavčič in Jesenko po 6.

Blaž Nosan, igralec Rika Ribnice: "Gostili smo neugodnega tekmeca, zato smo pričakovali težko tekmo. Zavedali smo se, da bo za zmago potrebno dati vse od sebe tako v obrambi kakor tudi v napadu, saj smo vedeli, da nam zmaga že zagotavlja najmanj tretje mesto ob koncu prvenstva. Do konca gremo tekmo po tekmo in videli bomo, kaj nam bo to prineslo na koncu."

LIGA NLB ZA OBSTANEK, 7. KOLO

DOBOVA : JERUZALEM ORMOŽ 32:28 (13:18)

Smojver in Sintič po 6; Čudič 8, Žuran 4.

Jure Blažević, igralec Dobove: "S to zmago smo se zelo približali obstanku v Ligi NLB, kar je tudi prvotni cilj te sezone. Vsi v klubu smo zelo veseli in v soboto gremo v Šmartno po potrditev tega cilja. Ob tej priložnosti bi se zahvalili navijačem za celoletno spodbujanje s tribun. Obljubljamo, da bomo do konca prikazali srčnost v igri."

LIGA ZA PRVAKA

1 RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 6 4 2 0 176 154 22 41

2 RD RIKO RIBNICA 7 3 2 2 192 177 15 39

3 RK GORENJE VELENJE 6 2 0 4 163 157 6 35

4 RD KOPER 2013 7 3 2 2 183 181 2 31

5 RD URBANSCAPE LOKA 7 2 0 5 178 197 -19 27

6 MRK KRKA 7 3 0 4 196 222 -26 27

LIGA ZA OBSTANEK

1 RK MARIBOR BRANIK 7 4 1 2 204 185 19 27

2 RK JERUZALEM ORMOŽ 7 2 2 3 201 217 -16 25

3 RK TRIMO TREBNJE 7 3 0 4 207 197 10 24

4 MRD DOBOVA 7 5 0 2 210 188 22 21

5 RD LL GROSIST SLOVAN 7 3 2 2 190 189 1 16

6 RD HERZ ŠMARTNO 7 1 1 5 199 235 -36 11

J. A.