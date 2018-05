FOTO: Že skoraj 24 ur poskakujejo za dober namen

6.5.2018 | 09:50

Družina Krajnčič

Brežice - Včeraj točno ob 12. uri se je pri stavbi za brežiškem Tušem začel 24-urni Burpee izziv, ki ga organizirata športno društvo TIM 5 in PowerHouse. To pomeni, da že skoraj 22 ur neprekinjeno najmanj ena oseba izvaja vojaške poskoke. Ves čas sta tam tudi organizatorja Danijel Volk (TIM5) in Peter Gramc (PowerHouse). Sicer vzporedno z izvajanjem poskokov potekajo izzivi za močne fante in dekleta, kot so vleka avtomobila in obračanje gume.

Dogodek ima tudi dobrodelno noto, saj na tem izzivu zbirajo donacije za 10-mesečno Alino Krajnčič iz Globokega, ki se je rodila s poškodbo možganov in potrebuje finančno pomoč za nadaljnje zdravljenje. Družina Krajnčič se zahvaljuje vsem, ki jim stojijo ob strani in teh ni malo, sta starša povedala za Dolenjski list.

Med drugim smo izvedeli, da je deklica uspešno prestala že tri operacije z matičnimi celicami v Srbiji, po katerih se je njeno zdravstveno stanje že nekoliko izboljšalo.

Več o Alininemu zdravljenju in 24-urnem izzivu v Brežicah pa v četrtkovem Dolenjskem listu.

Foto in tekst: J. A.

