Proslavili praznik KS Kočevje in 140 let PGD Kočevje

6.5.2018 | 12:00

Plamenico I. stopnje GZS je prejel predsednik PGD Kočevje Igor Kalinič (Foto: M. L.-S.)

Slavnostni govornik je bil župan občine Kočevje Vladimir Prebilič. (Foto: M. L-S.)

Kočevje - V Športni dvorani Kočevje je včeraj potekala proslava ob prazniku KS Kočevje-mesto in 140-letnici PGD Kočevje.

KS Kočevje svoj praznik praznuje v spomin na osvoboditev Kočevja 4. maja 1945. Zato so že v petek, na praznični dan, v Kočevju položili venec pri spomeniku padlim borcem, proslavitev praznika pa so združili s proslavitvijo visokega jubileja PGD Kočevje.

V kulturnem programu na prireditvi sta nastopila Pihalni orkester Kočevje in Urška Baković, slavnostni govornik pa je bil župan občine Kočevje Vladimir Prebilič. V svojem nagovoru se je Prebilič sprehodil skozi zgodovino Kočevja in gasilstva na Kočevskem. V orisu zgodovine se je dotaknil tako težkih medvojnih in povojnih časov, ko država, kot je dejal, ni imela posluha za težave Kočevske, sprehodil pa se je tudi skozi uspehe današnjega časa, ki Kočevski napovedujejo lepšo prihodnost. Lepša prihodnost pa pomeni tudi varno, pri čemur so, kot je poudaril, že danes gasilci tisti, zaradi katerih se počutimo varne.

Začetki organiziranega gasilstva na Kočevskem segajo v leto 1878, ko so takratni prebivalci Kočevske, kočevski Nemci ustanovili društvo. Danes je to PGD Kočevje, ki je zato najstarejše gasilsko društvo na Kočevskem in tudi osrednje med 14 gasilskimi društvi v občini Kočevje. Je gasilska enota širšega pomena, zelo dobro opremljena in edino prostovoljno gasilsko društvo na širšem Kočevsko-ribniškem, ki ima avtolestev.

Na prireditvi so podelili preko 20 priznanj: zahval, spominskih plaket in jubilejnih odlikovanj PGD Kočevje in priznanj GZ Kočevje I. stopnje. PGD Kočevje je ob njegovi 140-letnici GZS podelila plaketo in Uprava RS za zaščito in reševanje zlato plaketo, GZS pa je podelila tudi plamenico I. stopnje. Prejel jo je predsednik PGD Kočevje, ki je sicer tudi tajnik GZ Kočevje, Igor Kalinič.

M. L.-S.

