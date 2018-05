FOTO: Gasilci Mikca našli v sosednjem poslopju, bil je močno opečen

6.5.2018 | 14:30

Hiša Mikčevih (na vrhu hriba) je nekoliko odmaknjena od ostalih zgradb v soseščini. Na prvi pogled je videti le uničeno ostrešje, a gasilci pravijo, da je ogenj močno poškodoval tudi notranjost.

Sveti Vrh - Že zjutraj smo poročali o tem, da je sinoči zagorela stanovanjska hiša na Svetem Vrhu v Občini Mokronog-Trebelno in da sta se v požaru dve osebi poškodovali. Ko smo se danes mudili tam, so domači rekli, da izjav za medije ne bodo dajali.

Vodja intervencije Peter Železnik iz PGD Mokronog je za Dolenjski list povedal, da so jih o požaru obvestili iz centra za obveščanje, takrat so jih tudi opozorili, da naj bi ena oseba polila vnetljivo tekočino in tako zažgala stavbo.

"Ko smo prišli tja, je ostrešje že pregorelo, smo pa ugotovili, da je najverjetneje začelo goreti v spalnici," je pojasnil in dodal, da so takoj začeli z zunanjimi napadi in preiskovanjem notranjosti, saj so vedeli, da je ena oseba pogrešana.

"Zunaj je bila že ena poškodovana oseba, to je bila žena, za moža se pa ni vedelo, kje je, zato smo ga iskali. V hiši ga nismo našli, je pa bil v sosednji zgradbi, kjer je sicer tudi seno. Bil je močno opečen, a je k sreči kazal znake življenja in se je odzival," je še povedal Železnik in dodal, da so reševalci najprej odpeljali žensko, potem pa še moškega.

"Hiša je popolnoma uničena, a ker je nekoliko odmaknjena od drugih zgradb, okolica ni bila ogrožena," je še povedal vodja intervencije in dodal, da je posredovalo 23 gasilcev PGD Mokronog in sedem iz PGD Trebelno.

Vašani Svetega Vrha, s katerimi smo govorili, so bili šokirani, da se je to zgodilo v njihovi soseščini. Izvedeli smo, da gre za zakonca Mikec, oba naj bi bila stara okoli 65 let.

"Sicer živita sama, včeraj pa je bil pri njiju sin z družino. Cel dan so nekaj delali. Kdo bi si mislil, da se bo delovna akcija tako končala," je rekel eden od sosedov.

Alenka Drenik s PU Novo mesto je povedala, da preiskava še poteka, zato lahko več informacij z njihove strani pričakujemo v prihodnjih dneh.

Foto in tekst: Janja Ambrožič

Oceni Miha83 Na urgenci v NM naj rajši povedo zakaj niso za gospoda poslali posebnega prevoza in so domačini morali čakati da se je rešilec, ki je medtem že peljal gospo na urgenco, vrnil? Prosim, da novinarji raziščete to in poiščete odgovorne. Pri tako hudih opeklinah šteje vsaka minuta! 26m nazaj Oceni Janja Ambrožič Miha83, hvala za vaš komentar. Pristojnim sem že poslala vprašanje. Janja Ambrožič