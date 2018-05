Združena desnica se je zaradi zavrnitve kandidatne liste v Novem mestu pritožila

6.5.2018 | 18:30

V Trebnjem je podpise zbiral sam Aleš Primc. (Foto: FB Združena desnica)

Novo mesto - Lista Kangler & Primc Združena desnica – Glas za otroke in družine, Nova ljudska stranka Slovenije je danes zavrnila navedbe volilne komisije v volilni enoti Novo mesto, da ima na listi premajhen delež kandidatk. Po besedah predstavnika Aleša Primca se bodo borili do konca in dokazali, da imajo prav. Tako so že vložili pritožbo na vrhovno sodišče, v kateri pišejo, da je omenjena volilna komisija napačno uporabila materialne in procesne pravne podlage. Od sodišča pričakujejo, da bo potrdilo njihovo listo.

Celotno pritožbo objavljamo v prilogi.

J. A.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 2h nazaj Oceni lokalpatriot Od tega ma sam advokat plus:) Brezveze...z njimi al pa brez njih.Sam glasove kradejo. Nardili ne bodo nič vidnejšega, od tistih 15% SDS a...)cisto vseeno kaj bo sodišče odločilo. 1h nazaj Oceni lokalpatriot Vedno bodo stranke ki so namen glasove pobirat, ne ustvarjat dosega....politične igrice pač. Nič novega. Preglej samo prijavljene komentatorje