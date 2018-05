Nalet dveh vozil v Borštu

7.5.2018 | 07:00

Sinoči ob 20.54 uriso posredovali gasilci PGE Krško pri prometni nesreči dveh osebnih vozil v naselju Boršt, občina Brežice. Gasilci so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, počistili iztekle motorne tekočine, razsvetljevali kraj in pomagali avtovleki pri nalaganju vozil. Reševalci NMP Brežice so poškodovano osebo oskrbeli in jo prepeljali v UC Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Gorele smeti

Ob 20.55 so gorele smeti v treh komunalnih zabojnikih na dveh lokacijah v Brezju, občina Novo mesto. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence.

Ob 21.50 so ob Mirnopeški cesti ponovno gorele smeti v komunalnem zabojniku. Požar so spet pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. DOLE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA, izvod šola.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 9.00 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA1;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAJČJI VRH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP IVANJŠE GRIČ izvod GRIČ danes med 8.00 in 14.00 uro.

M. K.