Krka prestavila slavje Mure

7.5.2018 | 08:50

Foto: spletna stran NK Krka

Ljubljana - Nogometaši Mure so imeli v 27. krogu 2. SNL priložnost, da se že uvrstijo v elitno konkurenco. A so izgubili na gostovanju v Novem mestu, Krka jih je premagala še drugič, tako kot v Murski Soboti tudi tokrat z 2:1. Za Novomeščane sta v polno zadela Karlo Kesinović in Daniel Vujčić, zaostanek je 11 minut pred koncem znižal Amadej Maroša.

Čeprav je malo verjetnosti, Sobočane lahko prehiti ptujska Drava, ki je tokrat na gostovanju v Sežani igrala 1:1. Tri kroge pred koncem za Muro zaostaja devet točk in odhaja še na gostovanje na Fazanerijo. Pred Dravo je zaradi boljše gol razlike tudi Nafta.

V preostalih nedeljskih tekmah so Radomlje s 3:0 ugnale Jadran Dekane, Ilirija z 2:1 Brda, obe ekipi sta bili uspešni v gosteh, Brežice Terme Laško in Rogaška pa sta se razšla z izidom 1:1.

Že v soboto je Nafta v gosteh s 5:3 premagala Veržej, Bravo je bil s 4:1 boljši od Zarice Kranja, Roltek Dob pa s 4:3 od Fužinarja.

KRKA - MURA 2:1 (1:0)

* Novo mesto, gledalcev 300, sodniki: Balažič, Praprotnik, Povšnar.

* Strelci: 1:0 Kešinović (44.), 2:0 Vujčić (61.), 2:1 Maroša (79.).

* Krka: Marjanović, Martić, Kastrevec, Pavič, Škrbec (od 87. Tot), Kešinović (od 88. Cerovec), Marotti, Vujčić, Kim, Cvrtila, Potokar (od 71. Kambič).

* Mura: Matošević, Boškovič, Bobičanec, Maruško (od 76. Vaš), Kouter, Lorbek, Žiger (od 56. Kous), Maroša, Dodlek, Sirk (od 67. Šušnjara), Kurbus.

* Rumeni kartoni: Pavič, Potokar, Kastrevec, Marotti; Žiger.

* Rdeč karton: /.

BREŽICE TERME ČATEŽ - ROGAŠKA 1:1 (1:1)

* Brežice, gledalcev 250, sodniki: Glažar, Burjan, Flajšman.

* Strelca: 0:1 Neskič (28.), 1:1 Rožman (40.)

* Brežice Terme Čatež: Račič, Čagalj, Krajček, Urbanč, Jin (od 72. Božič), Drugović (od 67. Jurečič), Rožman, Kožar, Vasilj, Bardi, Žerjav (od 88. Mirkac).

* Rogaška: Lojen, Moćić (od 77. Kidrič), Čuček, Ahec, Hustić (od 72. Šlogar), Petrović (od 57. Majer), Horjak, Neskič, Žerak, Biruš, Romih.

* Rumeni kartoni: Drugovič, Vasilj, Žerjav; Šlogar.

* Rdeč karton: /.

Lestvica:

1. Mura 27 21 3 3 77:20 66

2. Nafta 1903 27 18 3 6 60:26 57

3. Drava Ptuj 27 18 3 6 56:36 57

4. Kalcer Radomlje 27 16 5 6 52:37 53

5. Cherrybox 24 Tabor Sežana 27 12 8 7 37:29 44

6. AŠK Bravo 27 12 6 9 42:28 43

7. Krka 27 13 3 11 43:43 42

8. Ilirija 1911 27 11 3 13 39:46 36

9. Jadran Dekani 27 10 6 11 37:48 36

10. Roltek Dob 27 10 4 13 38:41 34

11. Brda 27 9 5 13 32:39 32

12. Brežice-Terme Čatež 27 6 8 13 29:43 26

13. Rogaška 27 7 3 17 35:51 24

14. Zarica Kranj 27 6 6 15 32:54 24

15. Fužinar Ravne Systems 27 6 4 17 40:51 22

16. Veržej 27 4 4 19 19:66 16

STA, M. M.