Rajkovi so v začasnem domu

7.5.2018 | 09:50

V soboto so pri selitvi pomagali predsednik in sekretarka OZRK Marjan Grahut in Barbara Ozimek in prostovoljka ter pobudnica akcije Nuša Rustja. Na sliki z leve: Marjan Grahut, Matej in Mitja Rajk ter Nuša Rustja. (Foto: OZRK Novo mesto)

Podhosta - Humanitarna akcija Območnega združenja RK Novo mesto Pomagajmo družini Rajk se preveša v drugo polovico. To je preselitev družine v začasno bivališče in začetek obnovitvenih del. Ker se je postavitev dveh bivalnih enot za Rajkovo hišo, izkazala za neizvedljivo, so s soglasjem Občine Dolenjske Toplice obe enoti postavili pred Kulturni dom v Podhosti, je sporočila pobudnica akcije Nuša Rustja, ki jo skupaj s sekretarko Novomeškega OZRK tudi koordinira.

»Mobilno hiško je donatorsko posodilo podjetje Adria dom iz Kanižarice in poskrbelo za dostavo ter priključitev vseh inštalacij pri hiški. Uprava RS za zaščito in reševanje je dostavila bivalni kontejner, ki je namenjen bolj shrambi stvari, ki jih Rajkovi vsakodnevno potrebujejo. Kartonal Novo mesto je doniral 30 škatel, v katere so Rajkovi v kleti shranili svoje stvari. Postavitev in priključitev obeh bivalnih enot je usklajevalo podjetje Pagras, ki bo s podizvajalci poskrbelo tudi za obnovitvena dela,« je orisala.

Na OZRK z zadovoljstvom ugotavljajo, da je za Rajkove v novem domu dobro poskrbljeno. Matej Rajk pa se zahvaljuje vsem, ki so poskrbeli za njihov začasni dom, saj jim hiška in kontejner nudita dovolj udobja, potrudili se bodo, da bosta obe bivalni enoti po vrnitvi v takem stanju, kot so ju dobili, je dodala.

Na računu so za Rajkove do zdaj zbrali dobrih 31.000 evrov, sredstva za obnovo hiše zbirajo še naprej, iščejo pa tudi donatorje za talne obloge in mizarska dela.

M. Ž., Foto: OZRK Novo mesto in M. R.

