FOTO: Z Jane po Trdinovih stopinjah

7.5.2018 | 18:15

Tokratni urbani sprehod Jane's walk se je končal na gradu Grm. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Po poti, po kateri je nekoč pred več kot sto leti na svoje potepe po Gorjancih in po podgorskih vaseh hodil Janez Trdina in je danes kot ulica imenovana prav po njem, sta včeraj Društvo arhitektov Dolenjske in Društvo krajinskih arhitektov pripravila že tradicionalni sprehod Jane's walk.

V Trdinovem času Grm, prek katerega poteka Trdinova ulica, še ni spadal pod Novo mesto, ampak je bil del Kandije, ki so jo mestu priključili šele leta 1922. A zgodovina Kandije je vsaj tako dolga kot zgodovina Novega mesta, po sedanji Trdinovi ulici pa je več kot 600 let potekala glavna južna vpadnica. Do leta 1898, ko je bil odprt Kandijski most, je ulica, v kateri so konec 19. in v prvi polovici 20. stoletja zrasle številne meščanske vile, potekala nekoliko drugače, kar je še danes vidno po nizu starejših stavb, ki se je na stari most navezoval prek današnje Resljeve ulice.

Zborno mesto tokratnega urbanega sprehoda je bilo pri nekdanjem hotelu Windischer oziroma kasneje Kandija, ki danes skupaj z nekdaj najlepšim gostinskim vrtom v mestu kaže precej žalostno podobo. Marsikatero hišo pa tudi grmski grad in kapelo božjega groba je opazoval v svojem času tudi Janez Trdina in nekateri od teh objektov se niso kaj veliko spremenili, le da so nekoliko starejši in bolj zanemarjeni, spet drugi so že zdavnaj spremenili svojo tedanjo podobo ali pa jih ni več, a tudi danes je slutiti nekdanjo precej razkošno podobo tega dela mesta.

Prva postaja sprehoda, ki ga je vodil krajinski arhitekt in vodja novomeške enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Mitja Simič, od rojstva prebivalec Grma, je bila pri Osnovni šoli Grm, kjer je Marjeta Ferkolj Smolič predstavila izkušnje s Pešbusom, organiziranim peš prihodom otrok v šolo iz posameznih naselij pod vodstvom staršev. Nekoliko manj pohvalnih besed kot Pešbus je bil deležen nov izgled grmske šole po energetski prenovi, ki je temeljito spremenila arhitekturno podobo stavbe.

Posebna pozornost udeležencev je bila posvečena predstavitvi prenovljene Mordaxove kapele, kjer deluje evangelijska cerkev Dobrega pastirja, ki je bila prenovljena pred šestimi leti, avtorji prenove pa so za to prejeli tudi več nagrad. Potek prenove in sam objekt sta predstavila arhitekt Borut Simič in pastor Danijel Brkič. Po ogledu prenovljene evangelijske cerkve in bližnje domačije, ki je tudi spomenik kulturne dediščine, so udeleženci sprehod zaključili pri gradu Grm, kjer je do selitve v Sevno delovala kmetijska šola Grm, danes pa v njem domuje Zavod za varstvo kulturne dediščine in zgodovinski arhiv. Grad in park ob njem, ki sta v lasti države, že nekaj časa v pričakujeta obnovo, za katero pa se kar ne najde denarja.

Urbani sprehodi Jane’s Walk so namenjeni povezovanju prebivalcev s sosedi in sosesko in spodbujanju pripadnosti domačemu okolju, so priložnost za pogovor o težavah, s katerimi se stanovalci dnevno soočajo, ter omogočajo oblikovanje pobud, kako soseske narediti privlačnejše in prijetnejše za življenje. Jane's walk se imenuje po pisateljici in urbani aktivistki Jane Jacobs. Prve tovrstne sprehode so pripravili leto po njeni smrti leta 2007 v Torontu v Kanadi, urbani aktivisti pa jih zdaj že po vsem svetu pripravijo prvi konec tedna v maju.

I. Vidmar

Galerija