Veliki glasovi in mali glasek

7.5.2018 | 11:30

Ljudski pevci Sromlje (Foto: M. L.)

Pevci in godci so na koncu zapeli in zaigrali skupaj. (Foto: M. L.)

Bučenski ramplači so zabavali tudi s šalami. (Foto: M. L.)

Poslušalci so nastopajoče nagradili s ploskanjem. (Foto: M. L.)

Sromlje - Kulturno društvo Ljudski pevci Sromlje je včeraj v Domu krajanov na Sromljah pripravilo prireditev Pozdrav pomladi, ki je bila sezonski koncert te zasedbe, na njej pa so posebej omenili tudi dvajset let njenega delovanja.

Poleg gostiteljskega zbora so se na odru predstavili še Moški pevski zbor Sromlje, Pleteršnikovi ljudski pevci iz Pišec, Pevci iz Globokega in Bučenski ramplači.

Posebej je zapela mala Zala Bostele, vnukinja Ivana in Angele Bostele, najstarejših članov Ljudskih pevcev Sromlje, in njeno pesem so zbrani nagradili s posebej prisrčnim aplavzom.

Na prireditvi, ki sta se je udeležila med drugimi predsednik krajevne skupnosti Sromlje Ferdo Pinterič in vodja brežiške območne izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti Simona Rožman Strnad, se je nastopajočim v imenu sromeljskih ljudskih pevcev zahvalila članica te zasedbe Vida Bratanič.

Spored, ki sta ga povezovala Bojana Butkovič in David Bratanič, so pevci in instrumentalisti sklenili s skupnima pesmima.

M. L.

