Rogina peti na Ronskih Alpah, ekipno drugi

7.5.2018 | 10:40

Radoslav Rogina (Foto: arhiv Mario Stiehl)

Novo mesto - Štiridnevna kolesarska preizkušnja Rhône-Alpes Isère Tour se je včeraj zaključila s slavjem Avstrijca Stephana Rabitscha, kolesar Adrie Mobil Radoslav Rogina pa je bil skupno peti. Ekipni uspeh ni izostal - Žiga Grošelj je bil osmi, kot ekipa pa so zasedli drugo mesto, so sporočili iz novomeškega kluba.

Četrta in hkrati zadnja etapa dirke se je pričakovano zaključila s šprintom večje skupine, zmago za domačine pa je osvojil Yannis Yssaad. Gašper Katrašnik je znova pokazal veliko in osvojil osmo mesto. »Po naporni etapi smo lahko zadovoljni s tem rezultatom, odločale so res malenkosti in Gašper bi bil lahko v malce drugačnem razpletu precej višje,« so zapisali.

Za Adrio Mobil je to sicer druga najboljša uvrstitev na dirki, Radoslav Rogina je bil v prvi etapi namreč četrti. Žiga Grošelj je bil prvi dan deseti, včeraj pa je znova napredoval v skupnem seštevku in osvojil skupno osmo mesto. »Ob uspehih posameznikov in celotne ekipe smo lahko zadovoljni, a vsaj pri Rogini je nekaj malega slabega priokusa,« so dodali v KK Adria Mobil.

Radoslav Rogina je po dirki povedal: »S svojim rezultatom ne morem biti povsem zadovoljen, a hkrati tudi menim da boljše ne bi mogel odpeljati oziroma mi trasa ni preveč ustrezala. Bila je razgibana, a spet premalo težka, da bi lahko izkoristil trenutno formo.«

