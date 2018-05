V ocenjevanje prejeli preko 200 vzorcev vin

7.5.2018 | 14:30

Na Čatežu danes poteka ocenjevanje vin iz vseh koncev Slovenije.

Številčni govorci so obenem poudarili problem opuščanja vinogradov.

Čatež - Na Četežu v občini Trebnje danes poteka meddruštveno ocenjevanje vin, ki ga že drugo leto zapovrstjo v sodelovanju z Zvezo društev vinogradnikov Dolenjske in domačim društvom pripravlja Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije VINIS. V ocenjevanje so prejeli 204 vzorcev iz vseh koncev Slovenije, zato bo imela deset članska komisija, na čelu katere je Andrej Rebernišek, sicer direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, kar precej dela.

Kot je poudaril Alojz Toplišek, predsednik slovenske zveze društev vinogradnikov in vinarjev, s tem ocenjevanjem prispevajo k promocijo slovenskih vin, obenem pa je to tudi ena oblika druženja. Številni govorci so izpostavili problem krčenja vinorodnih dežel. »Boli me srce, ko gledam te zaraščene parcele, ki so še nedavno dajala odlična vina. Nekaj je treba korenito spremeniti. Opažamo negativne trende in to moramo obrniti v pravo smer,« je odločno dejal Toplišek.

Slovenija rabi velike in majhne kmete, kajti naša država je specifična, če želimo imeti našo pokrajino lepo urejeno, pa je dejal predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Cveto Zupančič. »Veliki prav gotovo ne bodo obdelovali majhnih parcel na zahtevnih kmetijskih območjih, majhni pa nimajo želje obdelovati ravninske površine. Tako je tudi v vinogradništvu.«

O problemu opuščanja vinogradniških površin je spregovorila tudi državna sekretarska na kmetijskem ministrstvu Tanja Strniša, ki je izpostavila kar nekaj ukrepov, s katerimi bi lahko zmanjšali ta trend. Med drugim je dejala, da bi bilo smiselno znižati kriterije za podporo vinogradništvu, kajti mnogi se zaradi majhne površine njihovega vinograde ne morejo javiti na razpis, zato prihaja tudi do opuščanja in zaraščanja. Po njenih besedah je problem tudi, da občine dovoljujejo gradnjo zidanic na majhnih površinah. »Velikokrat se zgodi, da imamo potem namesto zidanic zametke stanovanjskih naselij, kar pa naše vinogradniško pokrajino uničuje.«

Opuščanje vinogradov zaznavajo tudi v Zvezi društev vinogradnikov Dolenjske. Kot pravi njen predsednik Miran Jurak, članstvo z leti pada. »Pred leti smo imeli še okli 6.000 članov, danes jih imamo nekaj čez 5.000. Opažamo, da nekatere površine v naših prelepih goricah ostajajo zaraščene, kar je razlog starostna struktura članov,« pravi Jurak in dodaja, da zato za vinogradništvo navdušiti predvsem mlade.

Vse zbrane ob današnjem odprtju ocenjevanja vin je povabil tudi na srečanje vinogradnikov in vinarjev Slovenije, ki bo 16. junija v Trebnjem.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija