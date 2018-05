Slikarji že delajo, festival bo pester

7.5.2018 | 12:40

Hamo Čavrk, edini domači slikar na letošnjih Novomeških likovnih dnevih, je svoje delo že opravil. (Foto: I. Vidmar)

Festival Sem glasba sem mesto je predstavila Liljana Jantol Weber. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V avli Galerije Dolenjskega muzeja so danes na enotni novinarski konferenci predstavili 14. novomeške likovne dneve, ki so se v galeriji začeli prav danes, in 4. festival Sem glasba sem mesto, ki ga bo od 21. do 26. maja v Novem mestu pripravil Zavod Novo mesto.

Na novinarski konferenci je direktorica Dolenjskega muzeja Jasna Dokl Osolnik o Novomeških likovnih dnevih, o katerih smo že poročali, med drugim povedala, da je prireditev letos še bolj mednarodno obarvana, umetniški vodja kolonije Janko Orač pa je kratko predstavil sodelujoče in opozoril, da je kolonija odprta za javnost, saj si sodelujoče umetnike lahko ogleda pri delu v Dolenjski galeriji, ki se je za en teden spremenila v slikarski atelje.

Direktor Zavoda Novo mesto Marjan Hribar je med drugim z veseljem povedal, da glasbeni festival Sem glasba sem mesto prvič podpira tudi Ministrstvo za kulturo v okviru štiriletnega projekta in da so se prireditelji povezali tudi s Termami Krka, od koder bodo njihovi gostje lahko prišli na posamezne dogodke festivala s posebnim avtobusom.

Kot rečeno bo festival Sem glasba sem mesto v Novem mestu potekal od 21. do 26. maja na štirih mestih na obeh bregovih reke Krke. Začel se bo s koncertom Dublinskega kitarskega kvarteta, ki izvaja priredbe sodobnih mojstrovin, ki izvirno niso del repertoarja za klasično kitaro. Ob pomoči osem- in enajststrunskih kitar je kvartet sestavil izviren katalog aranžmajev del skladateljev, kot so Philip Glass, Steve Reich, Arvo Pärt, Kevin Volans, György Ligeti, Sofia Gubaidulina in številni drugi. Poleg ljubiteljev sodobne 'resne' glasbe bodo po besedah Liljane Jantol Weber pa bodo na svoj račun prišli tudi ljubitelji rocka in jazza.

Drugi koncert bo namenjen glasbi romunsko-britanskega godalnega kvarteta Balanescu. Kot so povedali, je Balanescu Quartet godalna zasedba z eno najbolj samosvojih glasbenih vizij znotraj sodobne komorne glasbe. Leta 1987 jo je ustanovil Alexander Balanescu, romunski violinist, skladatelj in vizualni umetnik, ki je s svojimi vizionarskimi odmiki k različnim glasbenim praksam na novo definiral vlogo godalnega kvarteta znotraj njegovih klasičnih okvirjev.

V sklop festivala Sem glasba sem mesto tudi letos spada koncert Društva slovenskih skladateljev Noč slovenskih skladateljev, ki bo tokrat posvečena novim skladbam slovenskih skladateljev za godala. Skladatelj Tomaž Burkat je povedal, da so vse skladbe, ki jih bodo izvajali na tokratnem koncertu, napisane za solo inštrumente. Zaigrali bodo osem novih skladb, ki se zvrstno gibljejo od klasične pa vse do eksperimentalne glasbe.

Sestavni del festivala je tudi tokrat Mednarodno pevsko tekmovanje SGSM, ki bo potekalo dva dni. V Glasbeni šoli Marjana Kozine bo tako izbirno kot zaključno tekmovanje osemnajstih tekmovalcev, koncert nagrajencev pa bo v atriju Knjižnice Mirana Jarca. Pevci, stari od 22. do 32. leta se bodo pomerili v dveh kategorijah - samospev in opera, je povedala Irena Yebuah Tiran.

Ljubiteljem glasbe, ki si želijo ogledati vse ali pa vsaj večino koncertov, so prireditelji namenili festivalsko vstopnic v obliki broške, ki stane vsega 10 evrov.

I. Vidmar

