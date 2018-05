Zaradi hudih opeklin v smrtni nevarnosti

Poročali smo že o požaru stanovanjske hiše na Svetem Vrhu, ki se je razplamtel v noči na nedeljo, na Policijski upravi Novo mesto pa so v današnjem poročilu dodali še nekaj podrobnosti. Ob prihodu na kraj so ugotovili, da se je v požaru hudo poškodovala 58-letna ženska, ki so jo reševalci zaradi hudih opeklin odpeljali v UKC Ljubljana. Policisti so takoj začeli tudi z iskalno akcijo moškega, ki naj bi se v času požara prav tako nahajal v hiši in ga kmalu našli hudo poškodovanega v kmetijskem objektu v bližini. 65-letnega moškega so reševalci odpeljali v bolnišnico, od tam pa pravo tako v UKC Ljubljana. Po podatkih iz bolnišnice sta zaradi hudih opeklin oba v smrtni nevarnosti.

O požaru sta bili obveščeni okrožna državna tožilka in preiskovalna sodnica, ki je ob pomoči kriminalista in kriminalističnega tehnika opravila ogled kraja požara. Prve ugotovitve kažejo, da je do požara prišlo v prostoru v prvem nadstropju, ogenj pa se je razširil tudi na ostrešje stanovanjske hiše. Novomeški kriminalisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin. Po zaključeni preiskavi bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Motorist trčil v avtomobil

Policisti so bili včeraj okoli 17.30 obveščeni o prometni nesreči na cesti med Trebnjem in Mirno, ki jo je povzročil 64-letni motorist. Ta je zaradi neprimerne varnostne razdalje trčil v avtomobil, ki ga je vozila 32-letna voznica. Motorist je po trčenju padel in se lažje poškodoval.

Po nesreči pobegnil peš

V kraju Boršt na območju Brežic je sinoči nekaj pred 21. uro voznik avtomobila Audi A4 zaradi izsiljevanja prednosti trčil v avtomobil 51-letne voznice. Po nesreči je povzročitelj peš pobegnil. Reševalci so poškodovano voznico odpeljali v bolnišnico, kjer so ji oskrbeli lažje poškodbe. Policisti so avtomobil povzročitelja zasegli in nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja Zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči.

Ob denar

Na Trebelnem je včeraj popoldne nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev ter skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel denar.

Zasegli ukraden avtomobil

Na mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje je v noči na soboto na izstop iz Slovenije z avtomobilom, znamke BMW X6 pripeljal 43-letni državljan Francije. Policisti so ob preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu ugotovili, da je bil avtomobil ukraden v Italiji. BMW X6 so zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

49 tujcev nezakonito čez mejo

Od petka do danes so policisti med opravljanjem nalog varovanja državne meje izsledili in prijeli 49 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo na območju Preloke, Žuničev, Učakovcev in Rakovca. Državljani Pakistana, Alžirije, Maroka, Iraka in Libije so zaprosili za mednarodno zaščito in so bili po zaključenih policijskih postopkih odpeljani v azilni dom.

