Božo Černila na čelu Trima

7.5.2018 | 15:15

Božo Černila, glavni direktor Trimo (Foto: Klemen Razinger)

Trimo (Foto: Miran Kambič)

Trebnje - Trebanjski Trimo od 1. maja vodi Božo Černila, manager z bogatimi izkušnjami v mednarodnih podjetjih iz panoge gradbeništva, so sporočili iz podjetja.

Potem ko je decembra s funkcije glavnega direktorja Trima iz osebnih razlogov odstopil Maciej Radomski, je vodenje podjetja do imenovanja Černile prevzel nekdanji predsednik nadzornega sveta Jeffery L. Grady. Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, so lastniki Trima, kapitalski sklad Innova Capital, novega vodilnega izbrali med uglednimi mednarodnimi in slovenskimi managerji.

»Božo Černila ima izjemne izkušnje z vodenjem podjetij in skupin podjetij, ki so povezana z gradbeništvom in delujejo mednarodno. Prihaja iz največje globalne družbe - proizvajalca opečnega gradbenega materiala Wienerberger, kjer je vodil regijo Balkan, pred tem pa je bil član uprave za regijo Adriatic. Bil je tudi član uprave in komercialni direktor družbe Lafarge. Poslovno kariero je pričel v podjetju Velux. Odlikujejo ga številne kompetence, tako s področja prodaje, marketinga, gradnje blagovnih znamk, kot tudi organizacije poslovanja, prestrukturiranja podjetja in predvsem vodenja,« so zapisali v Trimu.

Ob prevzemu funkcije se je Božo Černila najprej predstavil zaposlenim, sestal se je tudi s širšim vodstvenim timom in z delavskimi predstavniki. Ob tem je poudaril pomen odprtega medsebojnega komuniciranja, upoštevanja različnih znanj in mnenj ter pomena povratnih informacij za doseganje odličnosti v poslovanju.

»Cilj, za katerega se bom skupaj s sodelavci zavzemal je, da Trimo postane ena najuspešnejših slovenskih globalnih blagovnih znamk. Po finančnih kazalcih pa želimo postati vsaj tako uspešno podjetje, kot so najuspešnejši ponudniki arhitekturnih rešitev na svetu. To bomo dosegli z medsebojnim spoštovanjem, usmerjenim delom, odgovornostjo vsakega posameznika, inovativnimi proizvodi in rešitvami ter z našimi kupci, ki jih bomo postavili v središče vseh naših aktivnosti,« je ob tem dejal novi glavni direktor Trima.

M. Ž.