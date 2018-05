FOTO: Krim Mercator Krko prikoval na četrto mesto

7.5.2018 | 19:00

Foto: I. Vidmar

Stopiče - Novomeškim rokometašicam v tretjem krogu zaključka državnega prvenstva v skupini za razvrstitev od 1. do 4. mesta ni uspelo presenetiti najboljše slovenske rokometne ekipe, ljubljanskega Krima Mercatorja, ki je tako še naprej neporažena, rokometašice Krke pa imajo po tem porazu le še teoretične možnosti, da prvenstvo končajo na tretjem mestu, praktičnih pa ne več.

Novomeščanke so kljub ugledu tekmic začele hrabro in jim bile do enajste minute povsem enakovredne. Prav v enajsti minuti pa je Ana Abina začela niz Ljubljančank 5:0, s katerim so gostje v športni dvorani Stopiče stvari postavile na svoje mesto in povedle z 10:5. V nadaljevanju srečanja so Novomeščanke spet vzpostavile ravnotežje in Ljubljančankam, ki so večji del srečanja odigrale z drugo postavo, je uspelo prednost povečati le še za dve točki.

V sredo se bodo novomeške rokometašice v Celju pomerile s tretjeuvrščeno ekipo Z' dežele.

Krka : Krim Mercator 17:24 (11:15)

Krka: Fabjan 3, Radojčič 2, Lovšin 6, Mrmolja 1, Vrček 3, Hotko 2.

Krim Mercator: Benko 5, Mavsar 4, Tsakalou 4 itd.

Lestvica: 1. Krim Mercator 44, 2. Zagorje 33, 3. Z'Dežele 27, 4. Krka 23.

I. V.

