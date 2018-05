Krožišče naj bi prineslo vsaj 150 novih delovnih mest

Na tem mestu naj bi prihodnje leto stalo krožišče.

Temeljni kamen, ki so ga postavili pred 10 leti.

Škocjanski župan Jože Kapler in minister za infrastrukturo Peter Gašperšič sta podpisala sporazum o sofinanciranju izgradnje krožišča v poslovni coni Škocjan v Dobruški vasi.

Tomaž Wilenpart, Peter Gašperšič in Jože Kapler

Škocjan, Dobruška vas - Škocjanski župan Jože Kapler in minister za infrastrukturo Peter Gašperšič sta danes podpisala sporazum o sofinanciranju izgradnje krožišča v poslovni coni Škocjan v Dobruški vasi. Gre za 1,3 milijona vreden projekt, ki poleg krožišča vključuje tudi ureditev kolesarske poti, pločnika, avtobusnega postajališča, razsvetljave in komunalnih vodov. Levji delež - kar 1,1 milijona evrov - naj bi prispevalo ministrstvo, ostalo pa občina. Sicer bo natančna vrednost investicije znana po izbiri izvajalca del.

Kapler je izpostavil, da gre za projekt, ki ima že dolgo brado, saj bo poleti minilo ravno desetletje, odkar so postavili temeljni kamen zanj. "Bilo je dosti obljub in pogajanj, danes pa je tu končno sporazum ter obveza ministrstva za infrastrukturo oziroma direkcije za infrastrukturo, da bo objavljen razpis, in jeseni naj bi se že začela gradnja. To krožišče nam veliko pomeni, saj brez njega ne more zaživeti cona, v katero smo že vložili okoli dva milijona evrov in zdaj bomo še enega. Namreč morebitni investitorji ne bi dobili uporabnega dovoljenja, ker ni varnega priključka na regionalno cesto." Dejal je, da ima cona izjemno dobro lego, saj je neposredno ob avtocesti.

Cena kvadratnega metra zemljišča v coni se giblje od 30 do 50 evrov

Ob tem je poudaril, da je zdaj pravi čas za polnjenje cone, saj smo v obdobju gospodarske rasti. "Imamo veliko zanimanja za nakup zemljišč in posledično odpiranje novih delovnih mest. Računamo na manjšo proizvodnjo, ki bi ponudila od 150 do 200 delovnih mest, kakšna bo vsebina, pa bodo povedali investitorji."

Od skupno 10 hektarjev zemljišč v tej coni je na voljo še osem hektarjev, saj so eno zemljišče, na katerem naj bi prihodnje leto začeli graditi RTP (razdelilno transformatorsko postajo) za potrebe občin Škocjan in Šentjernej, že prodali.

"Zelo sem vesel, saj ta podpis pomeni prelomnico, s katero smo končno prišli v izvedbeno fazo izgradnje krožišča. Ta bo zagotavljal boljšo prometno varnost voznikov, kolesarjev in pešcev ter boljšo pretočnost, kar je pomembno za razvoj kraja in obrtne cone," pa je ob podpisu dejal minister Gašperšič in dodal, da bodo najprej izbrali inženirja, potem pa še izvajalca. "Računam, da se bo v drugi polovici leta začela izvedba."

Tomaž Wilenpart iz direkcije za infrastrukturo je omenil, da bo sama gradnja verjetno trajala okoli pol leta: "Če ne bo zapletov in bomo začeli jeseni, bomo končali drugo leto pozno spomladi. Če se bo zapletlo z revizijskimi zahtevki, bomo začeli delati spomladi in bomo končali konec poletja." Ocenjuje, da bo večina gradnje lahko potekala ob polovičnih zaporah, možne pa bodo tudi kakšne krajše (15-minutne) popolne zapore.

Minister Gašperšič si je kasneje ogledal še nekatera aktualna novomeška gradbišča, o čemer bomo poročali še jutri.

Tekst in foto: Janja Ambrožič

