Minister Gašperšič na novomeških gradbiščih

8.5.2018 | 08:00

Včeraj na gradbišču v Velikih Brusnicah, ki bodo po 20 letih od danih obljub še letos dočakale prenovljeno cesto, strugo potoka in predvsem pločnik.

Novo mesto - Kot smo poročali, se je včeraj na Dolenjskem mudil minister za infrastrukturo Peter Gašperšič. Po podpisu sporazuma o sofinanciranju izgradnje krožišča v poslovni coni Škocjan v Dobruški vasi se je v družbi novomeškega župana Gregorja Macedonija sprehodil po gradbišču v Velikih Brusnicah, si ogledal gradnjo novega železniškega postajališča pri Šolskem centru, prenovo Šmihelske ceste pri tamkajšnji cerkvi in se ustavil še na gradbišču Glavnega trga.

Kot smo poročali, so krajani Velikih Brusnic in ostalih vasi proti Gorjancem desetletja čakali na prenovo te državne ceste, ki je bila ozka in nevarna za pešce, težave so bile tudi zaradi razlivanja tamkajšnjega potoka. Po dolgih pogajanjih med občino, okoljskim in prometnim ministrstvom, je slednje pred približno letom dni vendarle z MO Novo mesto sklenilo dogovor o začetku naložbe, s katero bo kraj prvič dobil ustrezen pločnik, prenovljeno prometnico, uredili pa bodo tudi strugo potoka. Dela potekajo ob polovičnih prometnih zaporah, zaključena pa naj bi bila do konca tega leta. Za naložbo bo ministrstvo prispevalo 1,5 milijona evrov, občina pa bo dala še slabih 360.000 evrov.

Do poletja naj bi pri največji novomeški izobraževalni ustanovi zaživelo novo železniško postajališče, ki bo prispevalo k (peš) prometni razbremenitvi krajevne skupnosti Drska. Naložba je ocenjena na 1,3 milijona evrov, v njej pa sodelujejo poleg omenjenega ministrstva in občine tudi ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter sam Šolski center Novo mesto.

Poročali smo tudi o treh fazah prenove Šmihelske ceste, kjer trenutno polna zapora prometa velja na odseku od cerkve do odcepa za trgovino Vita. Aktualnih projektov ministrstva za infrastrukturo na območju novomeške občine je še več, o njih pa podrobneje v tiskani, četrtkovi izdaji Dolenjskega lista.

M. Martinović

Komentarji (2)

novejši najprej Komentarji (2) 4h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Brusničan Žalostne so te brusnice, ta izgradnja se ne premika nikamor. 1h nazaj Oceni Cosa nostra Se je sam sprehajal - al je kaj pogledal med drugim tudi v papirje in povprašal kaj o tem mislijo mimoidoči. O gradbiščih namreč..? pa upam da se je sprehajal zjutraj med prometno konico ter med 14h in 16h ...LOL .Bejšte s temi osladnimi populističnimi novicami makedončka in njegovege liste. Preglej samo prijavljene komentatorje