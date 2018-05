Volitve '18: V ljudski stranki si podajajo žogo

8.5.2018 | 09:00

Novo mesto - Izvenparlamentarna Slovenska ljudska stranka je včeraj v Novem mestu predstavila svoje kandidate, ki bodo kandidirali v šesti volilni enoti, kjer bo v prvem volilnem okraju Črnomelj - Metlika kandidirala direktorica stranke Tadeja Romih, v obeh novomeških okrajih nekdanji šentjernejski župan Franc Hudoklin, v četrtem okraju Trebnje trebanjski podžupan Jože Korbar, v Brežicah kmetijska svetovalka Marija Levak, v Krškem evropski poslanec in nekdanji predsednik SLS Franc Bogovič, v Sevnici direktor tamkajšnje občinske uprave Zvone Košmerl, v Laškem tamkajšnji župan Franc Zdolšek, v Hrastniku Marta Kramžar Jelakovič, v Trbovljah Petra Karba in v Zagorju podpredsednik SLS Primož Jelševar.

Kandidati, ki so si med predstavitvijo podajali nogometno žogo, so predstavili svoje razloge za kandidaturo in za kaj bi se zavzemali kot poslanci, če bi bili izvoljeni. Večina je izpostavila pomen podeželja in lokalne pridelave, izboljšanje socialnega položaja v državi, izboljšanje zaposlitvenih možnosti za mlade in dostojne pokojnine za starejše, učinkovitejše zdravstvo, krepitev gospodarstva, eden izmed kandidatov pa je med svoje prioritete na prvem mestu izpostavil varnost, česar pa ni pojasnil na primer z zmanjšanjem števila kaznivih dejanj, večjo prometno varnostjo in podobno, ampak z učinkovitejšo zaustavitvijo prihoda beguncev v našo državo, za kar sedanja vlada naj ne bi dobro poskrbela. Kot so povedali na včerajšnji novinarski konferenci, so prepričani, da jim bo tokrat uspelo priti v državni zbor.

I. V.

