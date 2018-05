V naletu trčila tri vozila; bomba na Majerju?

8.5.2018 | 07:00

Ob 17.42 so na Raščci na cesti relacije Ljubljana - Kočevje, občina Velike Lašče, v naletu trčila tri osebna vozila. Ena oseba se je poškodovala. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje na vozilih, posuli razlite motorne tekočine z absorbentom ter nudili pomoč reševalcem NMP Ljubljana pri prenosu poškodovane osebe.

Pirotehnika na Majerju

Včeraj malo po osmi uri zjutraj je občan na Majerju v Črnomlju našel ročno bombo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta na kraju ugotovila, da gre za maketo ročne bombe iz lesa.

Odklepali so avto

Ob 8.52 si je na Markljevi ulici v Novem mestu občan zaklenil osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so s tehničnim posegom odprli vrata vozila.

Gorele smeti

Ob 12.45 so v Brezju v Novem mestu gorele smeti v komunalnem zabojniku. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar. Ob 14.55 so v Brezju ponovno gorele smeti v komunalnem zabojniku. Požar so spet pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence.

Podobno je bilo zvečer - ob 22.07 so na Mirnopeški cesti v Novem mestu gorele smeti v komunalnem zabojniku. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar pogasili.

Vode ne bo

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselij Družinska vas, Sela, Gradenje, Vinji Vrh in Bela Cerkev v občini Šmarješke Toplice, da zaradi nujnih del na vodovodnem omrežju ne bo pitne vode danes predvidoma od 8.00 do 14.00 ure. V času izvajanja del bo uporabnikom na voljo oskrba z avtocisterno.

Ponekod brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 6:00 do 8:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BAJNOF;

- od 6:00 do 7:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AVTOHIŠA LOČNA , TP POD TRŠKO GORO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKEMLJEVEC.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLOBINJEK, TP SV. URŠULA, TP MALENSKA VAS, TP DOL. PODBORŠT, TP ROGOVILA, TP VEL. KAL, TP MALI VRH, TP ŠRANGA, TP JABLAN, TP GORIŠKA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 10:00 do 13:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH;

- od 12:00 do 15:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. PREKOPA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP IVANJŠE GRIČ izvod GRIČ danes med 8. in 14. uro.

