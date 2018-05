Večnamenski romski center se je predstavil

8.5.2018 | 10:15

Špela Zorič (desno) je govorila o večnamenskem centru Drom, Nataša Žagar je prevajala v romski jezik. (Foto: M. L.)

Zbrane so nagovorili tudi Marina Novak Rabzelj (tretja z desne), Miran Stanko (tretji z leve ob Stanetu Baluhu) in Marjeta Ferlan Istinič (četrta z leve). (Foto: M. L.)

Peter Dirnbek in pevca na včerajšnji prireditvi (Foto: M. L.)

Na igralih v vrtcu v Kerinovem Grmu je bilo tudi včeraj živahno. (Foto: M. L.)

Kerinov grm - Z včerajšnjim dnevom odprtih vrat so predstavili delovanje Večnamenskega romskega centra Drom v Kerinovem Grmu (pri Krškem). Direktorica Centra za socialno delo Krško Marina Novak Rabzelj je zbranim povedala romsko legendo o tem, od kod izhajajo Romi. Kot je rekla v nadaljevanju, center za socialno delo in nekatere druge ustanove opažajo stiske in težave Romov in nekatere probleme v naselju. Reševanju teh razmer je namenjen tudi Večnamenski romski center Drom.

Gre za štiriletni evropski projekt, ki poteka v okviru ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in ga 80-odstotno financira Evropska unija. Špela Zorič je v projektu, ki ga vodi Zdenka Žveglič, samostojna strokovna sodelavka pri Centru za socialno delo Krško in dela zelo zavzeto, kot je povedala direktorica Marina Novak Rabzelj.

Po besedah Zoričeve želijo z omenjenim projektom Romom olajšati vključevanje v družbo in s tem tudi zaposlovanje. Zato organizirajo različne delavnice in predavanja, priprave za tečaj prve pomoči in cestno prometnih predpisov, ki so le delček tovrstne dejavnosti. Večnamenski romski center Drom sodeluje med drugim z občino Krško, osnovno šolo Leskovec pri Krškem, z že omenjenim Centrom za socialno delo Krško in s Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti.

Krški župan Miran Stanko je na prireditvi, ki ji je med ostalimi prisostvoval tudi direktor urada za narodnosti Stane Baluh, izrazil upanje, da bo projekt Večnamenski romski center Drom prispeval zbliževanju Romov in drugih prebivalcev. Podobno je v nagovoru menila tudi sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Marjeta Ferlan Istinič, ki se je s sodelavko udeležila dogodka v Kerinovem Grmu.

Prebivalci Kerinovega grma so se razveselili nagrad, ki so jim jih na prireditvi podelili za urejenost hiš z okolico in za sodelovanje v nedavni čistilni akciji pod okriljem krškega Kostaka.

V sporedu, ki ga je povezovala Metka Bernardič iz krškega Centra za socialno delo, so pod vodstvom brežiškega kantavtorja Petra Dirnbeka nastopili otroci iz Kerinovega Grma.

Besedilo in fotografije: M. L.

Galerija















































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj Oceni dominik Lepo, da ne bojo predstavitve samo na Dobu. Preglej samo prijavljene komentatorje