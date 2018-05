Krška nuklearka v nedeljo dosegla polno moč

8.5.2018 | 11:25

Foto: Nek, arhiv DL

Krško - Nuklearna elektrarna Krško (Nek), ki so jo po končanem enomesečnem remontu prejšnji torek ponoči vnovič vključili v elektroenergetski sistem, je po preverjanjih pri nizki moči in postopnem zviševanju moči elektrarne v nedeljo dosegla polno moč, je poročala STA.

Redni remont, ki se je začel 1. aprila, so končali v načrtovanem obsegu. Predsednik uprave Neka Stane Rožman je ob napovedi remonta povedal, da bo ta stal predvidoma 100 milijonov evrov in da bo krška nuklearka navedeni strošek pokrila z lastnimi sredstvi. Pri remontu je skupaj sodelovalo približno 600 zaposlenih v Neku in približno 1200 zunanjih sodelavcev.

Ocenil je, da je letošnji remont izstopal po obsegu varnostne nadgradnje. Med remontom so namreč izvedli velik del drugega dela varnostne nadgradnje Neka, hkrati so opravili še druge vzdrževalne posodobitve.

M. Ž.