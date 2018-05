Brez vozniške in še pijan

8.5.2018 | 13:20

Foto: Arhiv DL

Danes ponoči so sevniški policisti med kontrolo prometa v okolici Sevnice ustavili voznika avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 39-letnik, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,51 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomil v gradbeni zabojnik

Na delovišču pri Smedniku je med vikendom nekdo vlomil v gradbeni zabojnik in odnesel več kosov orodja ter povzročil za okoli 3500 evrov škode.

Ob železne profile

Med 26. aprilom in 4. majem so neznanci vlomili v skladiščni prostor podjetja v Trebnjem in odnesli več kosov železnih profilov. Škode je za okoli 3000 evrov.

14 tujcev nezakonito čez mejo

Na območju Bele krajine so policisti v zadnjih štiriindvajsetih urah izsledili in prijeli 14 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Državljani Pakistana in Alžirije so zaprosili za mednarodno zaščito in jih bodo po zaključenih policijskih postopkih odpeljali v azilni dom.

M. Ž.