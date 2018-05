Krški osnovnošolci postali državni ekipni podprvaki v krosu 2018

8.5.2018 | 12:15

Krško - V četrtek, 19. aprila, smo se učenci od 5. do 9. razreda OŠ Jurija Dalmatina Krško odpravili na Državno prvenstvo v krosu v Maribor.

V Maribor smo prispeli ob 10. uri in si odšli nemudoma pogledat progo. Bilo je zelo vroče, zato smo morali piti veliko vode, da ne bi dehidrirali. Tekmovanje so otvorili učenci iz prilagojenega programa. Najprej so tekmovali najmlajši in potem najstarejši. Štarti so potekali na 10 minut, tako da smo se tekmovalci zbirali že veliko prej, da smo si lahko izborili čim »boljše« mesto. Iz tega lahko sklepate, da se je tekma začela že veliko prej. Pred pričetkom sem začutil malce vznemirjenja, preden se je končno zaslišal pok pištole. Vsi smo se potrudili maksimalno, vsak je dal vse od sebe in na koncu se je izkazalo, da smo dosegli ekipno drugo mesto. Vsi smo iz Maribora odšli več kot zadovoljni.

Jakob Močnik, 9. c





Včeraj, 19. aprila, smo v Mariboru imeli Državno prvenstvo v krosu. Zjutraj smo se odpravili na avtobus. Peljali smo se dve uri, ki sta hitro minili. Ko smo prispeli, smo si najprej ogledali progo. Peti razredi smo tekli prvi. En kilometer dolga proga se mi je vlekla v neskončnost. Ko je startna pištola ustrelila, smo se vsi zagnali po progi. Tekli smo okoli nogometnega stadiona, potem pa po ravnini do ciljne črte. Vsi smo bili zadihani. Nato so odtekli še ostali razredi. Sledila je podelitev nagrad. Naša šola je ekipno osvojila drugo mesto. Vsi smo bili zadovoljni. Na poti domov smo si zasluženo privoščili še slastno pico. Z dnem sem bila zadovoljna.

Ana Volčanšek, 5. č

OŠ Jurija Dalmatina Krško

Galerija