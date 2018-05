Volitve’18: Čuš in Zeleni Slovenije za zaprtje trgovin ob nedeljah

8.5.2018 | 14:00

Novo mesto - Stranka Andrej Čuš in Zeleni Slovenije je danes dopoldan v Novem mestu predstavila svoje kandidate, ki bodo kandidirali v šesti volilni enoti. V Beli krajini bo kandidirala Gea Dobravec, v volilnem okraju Novo mesto 1 (okolica) in v Trebnjem Zvonko Lah, v okraju Novo mesto 2 (mesto) Igor Sladič, V Brežicah Andrej Špan, v Krškem Samanta Ferlež, v Sevnici Marko Mitja Feguš, v Laškem Nuša Nagli, v volilnih okrajih Hrastnik in Trbovlje Adrijana Tomić, v Zagorju pa Patrik Polc.

»Zelo vesel sem, da smo v zadnjem obdobju uspeli povezati skupaj več civilno družbenih iniciativ in političnih strank, ki se nekako zavedajo, da Slovenija potrebuje zeleno stranko v državnem zboru in tudi v vladi,« je uvodoma na predstavitvi kandidatov dejal predsednik stranke Andrej Čuš. Kandidati so predstavili svoje razloge za kandidaturo in za kaj bi se zavzemali kot poslanci, če bi bili izvoljeni. Nekateri so izpostavili skrb okolje, v katerem živimo, pomen podeželja in lokalno pridelane hrane, izboljšanje socialnega položaja v državi, zaprtje trgovin ob nedeljah, izboljšanje zaposlitvenih možnosti za mlade, ki čedalje pogosteje bežijo v tujino, skladen razvoj regij in za uvedbo pokrajin.

Cilje je, da na prihajajočih volitvah zmagajo. Če jim to ne bo uspelo, se bodo zavzemali, da čim bolj uresničijo zastavljen program.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija













starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni drži kot pribito joj to ne bo šlo v parlament 1h nazaj –1 (0) (1) (0)(1) Oceni bog vas nima rad preveč skrbi so si zadali...ne bo jim uspelo... Preglej samo prijavljene komentatorje