Aktivne delavnice učenja prve pomoči

8.5.2018 | 12:50

Novo mesto - V Vrtcu Ciciban Novo mesto smo soboto, 21. aprila, posvetili učnim delavnicam, na katerih so zaposleni pridobili številna znanja s področja prve pomoči.

Skupaj z Robertom Sotlerjem, višjim predavateljem na Univerzi v Ljubljani - Zdravstveni fakulteti, smo sprva načrtovali prijavo na študentski inovativni projekt v so-partnerstvu z OZRK Novo mesto. Žal pa z našim dobro pripravljenim projektom nismo bili uspešni pri izboru. Idejo, da pripravimo izobraževanje za vse zaposlene v vrtcu, ne glede na izobrazbo in delovno mesto, pa smo ne glede na to uresničili. Robert Sotler je povabil k sodelovanju študente Zdravstvene fakultete, ki so se množično odzvali, čeprav jim žal nismo mogli zagotoviti plačila. Pod njegovim vodstvom so pripravili zelo dinamične interaktivne delavnice s področja nudenja prve pomoči, z različnimi scenariji nujnih stanj. Ob naši organizacijski podpori smo jih izpeljali brezhibno tako v zadovoljstvo udeležencev kot izvajalcev. Potrebovali smo še prostovoljce za igranje poškodovancev, te smo pridobili s strani naših zaposlenih in s strani OŠ Grm pod vodstvom Marjetke Ferkolj Smolič.

V Vrtcu Ciciban se zavedamo, da so otroci, pa tudi zaposleni v vrtcu vsakodnevno izpostavljeni poškodbam oz. drugim nevarnostim, zato je znanje o nudenju prve pomoči, pridobljeno na delavnicah, izredno dobrodošlo. In želimo si jih ponoviti, morda že čez eno leto, saj smo spoznali, da lahko le nekaj pravilno nudenih osnovnih ukrepov reši življenje. Tudi doma, na cesti, trgovini… kjerkoli. In to je neprecenljivo. Nočemo, da nam neznanje to prepreči.

Ponosni smo na izredno efektivno sodelovanje dveh ravni izobraževanja - vrtca in fakultete! Zato se ponovno zahvaljujem Zdravstveni fakulteti in vsem prostovoljcem, ki so izvrstno izvedli aktivne delavnice učenja prve pomoči.

Jožica Zec,

ravnateljica Vrtca Ciciban Novo mesto

