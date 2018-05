Regijsko tekmovanje iz prve pomoči za osnovnošolce

8.5.2018 | 13:05

Zmagovalna ekipa OŠ Boštanj

Ekipa OŠ Sevnica

Ekipa OŠ Velika Dolina

Boštanj - Že od začetka šolskega leta so se učenci posavskih osnovnih šol iz Boštanja, Brežic, Sevnice, Senovega in Velike Doline pod strokovnim vodstvom usposobljenih mentorjev Kristine Prijatelj, Vesne Babnik, Katarine Požun Brinovec in Cvetke Pešec, pridno pripravljali in pridobivali znanja iz nudenja prve pomoči v različnih življenjskih situacijah.

Ekipe so svoje znanje pokazale na regijskem tekmovanju, ki smo ga 20. aprila pripravili v OŠ Boštanj. V teoretičnem delu so reševali test o temah prve pomoči ter test o zgodovini in pomenu Rdečega križa, na praktičnem delu pa so pokazali, kako bi uporabili svoje znanje o prvi pomoči v različnih zaigranih situacijah. Nudili so pomoč pri požaru in nesreči v šoli. Pokazali so, kako znajo oživljati dojenčka in odraslo osebo. Uspešno so oskrbeli odrgnine, zlome, opekline, znali so temeljne postopke oživljanja in ukrepanje ob epileptičnem napadu.

Zmagala je ekipa prve pomoči učencev OŠ Boštanj, sledila je ekipa iz OŠ Sevnica in ekipa iz OŠ Velika Dolina. Vse ekipe so pokazale zelo dobro teoretično in praktično znanje. Ekipa iz Boštanja, pod vodstvom mentorice Cvetke Pešec, se je tako uvrstila na državno tekmovanje, ki bo v soboto, 12. maja na Debelem Rtiču.

Sklepna misel podeljevalcev pokalov in zahval - župana Srečka Ocvirka, ravnateljice Vesne Vidic Jeraj in predsednice RK Brede Drenek Sotošek je bila, da bi bili le-ti veseli, če bi bil kateri izmed sodelujočih učencev prisoten ob morebitni nezgodi, v kateri bi bili sami udeleženi in potrebni pomoči.

Zelo nas veseli, da so se v teh osnovnih šolah odločili sodelovati, lepo pa bi bilo, da bi se nam v naslednjem šolskem letu pridružile še druge. Prav vsi učenci, ki so sodelovali, so pokazali veliko znanja in pripravljenosti za pomoč sočloveku. Vsakomur od nas lahko to njihovo znanje pride prav.

Mojca Pinterič Krajnc,

sekretarka RKS OZ Sevnica

