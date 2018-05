Pokaži, kaj znaš in letna konferenca na OŠ Dragotina Ketteja

8.5.2018 | 13:30

Novo mesto - Na OŠ Dragotina Ketteja so v sredo, 25. aprila, organizirali letno konferenco z dvodnevno izmenjavo udeležencev projekta Program dodatnega usposabljanja – PDU.

V okviru kulturnega programa Pokaži, kaj znaš, so na konferenci nastopili predstavniki njihovih partnerskih ustanov: CIRIUS Vipava, OŠ Milke Šobar - Nataše Črnomelj in Združenje bodi ZDRAV. Na prireditvi so prikazali, kaj vse že znajo in česa se učijo v okviru modulov, v katere so vključeni. Tako smo videli, kako se učijo gojenja zelenjave, priprave hrane, čiščenja in likanja, ter izvedeli tudi, da nekateri izmed njih v okviru projekta hodijo že v skoraj pravo službo. Cilj projekta, ki bo skupno trajal 6 let, je dodatno usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami z namenom spodbujanja enakih možnosti ter njihove večje socialne vključenosti. Projekt poteka na osnovi razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Sofinancirata ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Helena Prosen Zupančič

Galerija