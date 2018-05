Nastaja stalna razstava Narava Bele krajine

8.5.2018 | 19:15

Zadovoljna po podpisu pogodbe semiška županja Polona Kambič in direktor družbe GEAart Vojko Strahovnik. (Foto: Občina Semič)

Semič - Semiška županja Polona Kambič in direktor družbe GEAart Vojko Strahovnik sta pred kratkim podpisala pogodbo za izdelavo projekta za izvedbo stalne razstave »Narava Bele krajine« in njeno postavitev v obnovljenem objektu muzejske hiše v Semiču, so sporočili iz semiške občine.

Naložba izvajajo v okviru projekta Misterion, ki je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020. Občina Semič je, kot so zapisali v sporočilu za javnost, k temu pristopila, da bi povečali privlačnost naravne dediščine območja.

»Vsebine razstave bodo predstavljene z upoštevanjem sodobnih muzejskih standardov, interaktivno, izobraževalno, tudi doživljajsko in prilagojeno za ranljive skupine. Posebej bo predstavljena Narava Bele krajine v približno osemminutnem filmu, kjer bosta še posebej blesteli kongerija in črna človeška ribica, pa tudi bober in druge zanimive in/ali edinstvene zgodbe,« so pojasnili.

Pomembno poslanstvo razstave bo ozavestiti obiskovalce z novimi spoznanji in tako vplivati na vlogo človeka skozi evolucijo prostora in časa v Beli krajini, so dodali. Posamezno temo, ki je vredna ogleda neposredno v naravi, bodo na panoju označili z oznako kraja. Eden takšnih je zagotovo izvir jamske školje kongerije ob Krupi, ki je edina živa jamska školjka na svetu. V Sloveniji je namreč le eno njeno nahajališče in to v podzemeljskih vodah ob izviru Krupe.

Občina Semič je marca letos objavila javno naročilo za pridobitev ponudb in kot najugodnejšega ponudnika izbrala družbo GEAart. Vrednost pogodbenih del pa je 158.600 evrov z DDV. Za stalno razstavo »Narava Bele krajine« je v okviru projekta Misterion namenjenih 87.000 evrov nepovratnega denarja, razliko v višini 71.600 evrov pa bo zagotovila občina sama.

Z deli bodo začeli po veljavnosti pogodbe, predvidoma v sredini maja, zaključili pa jih bodo septembra prihodnje leto.

