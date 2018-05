FOTO: Teden Rdečega križa začeli z medgeneracijsko igro

8.5.2018 | 15:10

Predstavili so okoli 30 starih iger. Med drugim igro Kako si hiter?

Naj prostovoljec je postal Nejc Hočevar iz OŠ Šmarjeta. Na fotografiji ob predsedniku OZRK Novo mesto Marjanu Grahutu in županji občine Šmarješke Toplice Bernardki Krnc.

Naj prostovoljska skupina je klub Mladi za boljši jutri.

Na okrogli mizi so sodelovali Vladimir Bahč, Tatjana Gazvoda, Zvezdana Bajc, Janez Usenik, Nuša Rustja in Matjaž Smodiš (z leve proti desni; foto: OZRK Nm)

Novo mesto - Na današnji svetovni dan Rdečega križa in Rdečega polmeseca se je začel Teden Rdečega križa, novomeško združenje te največje humanitarne organizacije na svetu pa ga je praznovalo z Medgeneracijsko vasjo, ki je danes dopoldne zaživela ob njihovem Humanitarnem centru.

V sončnem in toplem dopoldnevu je več kot sto otrok iz osmih osnovnih šol predstavljalo našo dediščino. Letos je namreč tudi Evropsko leto kulturne dediščine in v sodelovanju s kustosinjo Dolenjskega muzeja Ivico Križ, prostovoljci DRPD Novo mesto in udeleženci skupine Kreativni so šole predstavile igre naših dedkov in babic, otroci pa so jih tudi skupinsko igrali in se zabavali. Našteli so več kot 30 starih iger, med drugimi kegljanje, ristanc, gumitvist, špano, žabice, oreh je naš, Ljubljana-Zagreb-Beograd, kozo zbijat, čim čim jaro oz. gnilo jajce itd. Vinko Ahlin je mladim predstavil leseno igračo drglico.

Podrobneje o današnjem dogajanju bomo v sliki in besedi poročali še v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista. Dodajmo le, da so danes med drugim razglasili naj prostovoljca, kar je postal Nejc Hočevar iz OŠ Šmarjeta, in naj prostovoljsko skupino – klub Mladi za boljši svet. Podelili so zahvale vsem sodelujočim šolam in nagrade najboljšim z natečaja razglednic Ker nam je mar. Dan se je zaključil v duhu medgeneracijskega sodelovanja z okroglo mizo na temo Brez ta star'ga mlad ne zraste. Osebne zgodbe in nasvete, kako do poklicnih uspehov in lastnega zadovoljstva, so s srednješolci delili Nuša Rustja, Zvezdana Bajc, Tatjana Gazvoda, Matjaž Smodiš, Janez Usenik in Vladimir Bahč.

Teden Rdečega križa bo potekal vse do 15. maja, vrsta dogodkov, s katerimi želijo opozoriti na pomen solidarnosti, pa še ves mesec. V tem duhu bo tudi četrtkova portretiranka tedna Dolenjskega lista.

Tekst in foto: M. Martinović

