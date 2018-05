FOTO: Hiška eksperimentov navdušila učence

8.5.2018 | 17:15

Na osnovni šoli Vavta vas je danes gostovala Hiška eksperimentov. (Foto: OŠ Vavta vas)

Vavta vas - Na osnovni šoli Vavta vas je danes gostovala priljubljena Hiška eksperimentov, ki je učence popeljala po različnih področjih naravoslovja.

»Starejši učenci so se udeležili skupne delavnice o zvoku, mlajši pa delavnice o plinih. Predstavnik Hiške eksperimentov je sicer težki temi predstavil na zabaven način, učenci so stvari spoznali praktično, pri poskusih pa sodelovali tudi sami. Spoznali so denimo različne načine proizvajanja zvokov, zakaj dobimo, ko vdihnemo helij, višji glas ipd. V manjših skupinah so učenci znanje nadgrajevali še v učilnicah, kjer so lahko stvari vzeli v svoje roke. Na vsaki postaji so dobili navodilo, kako poskus izvesti, nato pa še razlago, kaj in zakaj se je pri poskusu zgodilo. Postaje so zapuščali polni znanja in hiteli na naslednjo, da bi se naučili še več,« je pestro dogajanje orisala Sanja Kirn iz vavtovške šole.

Dan je bil seveda poln smeha, presenečenj in navdušenih pogledov, saj so učenci znanost spoznali na zelo zabaven način, osmislili svoje znanje, predvsem pa so bili zadovoljni, kadar so se spomnili, da so to že slišali pri pouku. Hiški eksperimentov je uspelo tudi pri učencih, ki nimajo radi naravoslovja, vzbuditi zanimanje zanj, vsi pa so se strinjali, da so spoznali marsikaj novega, je še dejala Kirnova.

V popoldanskih urah je Hiška odprla vrata tudi za zunanje obiskovalce.

M. Ž., Foto: Eva Bukovec, Gregor Turk

