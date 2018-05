Ponoči iskali mladoletnika - našli živega in zdravega

9.5.2018 | 07:05

Simbolna fotografija (foto: arhiv)

Minulo noč ob 0.17 uri se je v naselju Zajčji Vrh pri Stopičah, občina Novo mesto, pričela iskalna akcija pogrešane mladoletne osebe. V iskalni akciji so sodelovali policisti ter vodniki reševalnih psov pri Kinološki zvezi Slovenije in Zvezi vodnikov reševalnih psov Slovenije za Dolenjsko. Pogrešano osebo so okoli 1.45 našli živo in zdravo.

S helikopterjem v UKC

Ob 19.06 je helikopter Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP prepeljal obolelo osebo iz Kočevja v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali mesto pristanka helikopterja.

Alarm v bolnišnici

Včeraj ob 7.42 uri sta gasilca GRC Novo mesto na Šmihelski cesti v Novem mestu pregledala prostore Splošne bolnišnice Novo mesto, zaradi požarnega alarma. Do požara ni prišlo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 11.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOŠI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 zaradi del na prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SLATENSKA GORA;

- od 11.00 do 15.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIBI PRI VEL. SLATNIKU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo dane zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Ivanjše Grič izvod Grič med 8.00 in 14.00 uro ter na območju TP Mikote izvod Mikote med 8.30 in 11.00 uro.

M. K.