Po preplastitvi bo cesta le za kolesarje in pešce

9.5.2018 | 08:00

Kmalu bodo po "stari" cesti lahko vozili le kolesarji. (Foto: MO NM)

(Foto: MO NM)

Novo mesto - Kot so novomeški občini načrtovali pred prvomajskimi prazniki, se je v teh dneh začela preplastitev ceste Gorenje Kronovo–Lešnica. Gre za nov zaporni sloj ceste, kar bo omogočilo napovedano spremembo prometnega režima, ki bo dala prednost kolesarjem in pešcem. Dela trenutno potekajo iz smeri Dolenjega Kronovega proti gradu Otočec (do odcepa na bivšo H1) in zahtevajo več popolnih zapor, obvozi so urejeni, so sporočili iz mestne občine.

Po zaključku del bodo na odseku od Lešnice do Šentpetra zmanjšali dovoljeno hitrost in vrisali kolesarska steza, cesta od pokopališča v Šentpetru do gradu Otočec pa bo za motorni promet v celoti zaprta, dostop bodo imeli le lastniki parcel na tem območju. Prav tako se za motorni promet zapira lokalna cesta od priključka na nekdanjo hitro cesto na Otočcu do Dolenjega Kronovega, razen za lastnike dveh parcel na tem območju, so pojasnili v sporočilu za javnost.

S tem na novomeški občini nadaljujejo akcijski načrt za leti 2017 in 2018, v sklopu katerega izboljšujejo kolesarske in pešpoti in jih povezujejo v zaključene funkcionalne enote, so še dodali.

M. Ž.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 2h nazaj 3 (3) (0) (3)(0) Oceni kolesar Super! saj traktorji itak vsi vozijo izključno po bivši hitri cesti - še najraje med prometnimi konicami :) 32m nazaj Oceni macedonijevi prijatelji in oboževalci Če daš Neronu vžigalice v roke bode Rim gorel, tako ste ablast dal v inu roke makedončku 2014 tega leta Gospodovega, pa imate uničen in neprehoden Rudolfswerth :) . Glejte dobro vrli someščani da vam ne rata slučajno zopet Nerona ustoličiti na teh volitvah jeseni, da vam ta ne bode še s citrami zagodel zraven ko boste čisto pogoreli .....do temeljev. V Nm bi moral "zgradit" letališče da se lahko s helikopterjem pripeljemo URGENTNO iz Brljšina do Žabje vasi če je patreba taka.. Ali pa makedonc naj ustvari rečni promet bo hitrej stekel transport in prevoz prebivalcev:) :) Drugič naj Solidarno na seji mestnega sveta predlagajo 2 luke: 1. zraćno in 2. rečno - za rešitev tega obstoječega mestnega kolapsa. Pametni so glih en skup vsi tam zbrani ki bogu dneve kradejo na teh brezveznih sejah in nam vsem davkoplačevalski denar, da bodo kej tacga pogruntali. Tako kot so soglasno svojčas podprli ustvarjanje tega kolapsa zdaj:):):)Hvala vam gaspe inu gaspodje spoštovani svetniki inu hvala tebi makedonc na taki uspešni skrbi za abčane mejsta inu podeželja.. Preglej samo prijavljene komentatorje