V zadnjih 24 urah 16 tujcev nezakonito čez mejo

9.5.2018 | 09:05

Foto: Arhiv DL

Na območju Bele krajine so policisti v zadnjih štiriindvajsetih urah izsledili in prijeli 16 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Tujci, državljani Alžirije, Pakistana in Maroka so zaprosili za mednarodno zaščito in bodo po zaključenih policijskih postopkih odpeljani v azilni dom.

Škode za tisočaka

V kraju Svinjsko na območju Policijske postaje Sevnica je med petkom in današnjim torkom nekdo vlomil v počitniško hišo in odtujil agregat, plinsko jeklenko in orodje. Lastnika je oškodoval za 1000 evrov.

M. Ž.