Obisk gledališke igralke Sare Dirnbek

9.5.2018 | 10:30

Pišece - Pri interesni dejavnosti umetnost se je učenec Janž odločil, da bo namesto izdelave plakata k pouku povabil svojo sosedo in prijateljico Saro Dirnbek, mlado gledališko igralko, da nam malo predstavi svoje delo in poklic.

Takole jo je najavil: »Sara je oseba več talentov. Je igralka, pisateljica pesmi, pevka, pekovski mojster v palačinkah in piškotih, varuška, delilka nasvetov pri domačih nalogah, krasna sogovornica med sprehodom, ljubiteljica mačk, krasna ilustratorka mojih idej, vzpodbudni član pri mojih zamislih, podpora pri igranju inštrumenta in petju, moja soseda. Vse to in še več. Je pa predvsem moja prijateljica, ki jo zelo spoštujem in cenim njene nasvete.«

In nadvse smo uživali v njeni družbi, saj smo izvedeli veliko zanimivega. Sara je obiskovala našo šolo, nato brežiško gimnazijo, pred vpisom na AGRFT pa je morala opravljati zahtevne sprejemne izpite. Bila je odlična, saj je bila izbrana v razred z 9 študenti med 90 kandidati. V svojem delu zelo uživa, ni zaposlena le v enem gledališču, ampak gostuje, ko jo povabijo k projektu, najbolj pa je vesela, da se s sodelavci igralci dobro razume. Čeprav smo se nekaj gledaliških izrazov že naučili, nam je Sara enostavno razložila še nekaj pomembnih terminov, kot so premiera, šepetalka, režiser, gledališki list, ansambel itd..

Ob koncu smo se ji zahvalili za obisk in ji obljubili, da jo pridemo enkrat pogledat, kako dobro ji gre na odru. Hvala, Sara, lepo je bilo v tvoji družbi.

Učenci ID UMETNOST OŠ MP Pišece