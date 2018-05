Pitna voda tudi za vaščane Češnjic

Po besedah župana Antona Mavra so interes, da se priključijo na javno vodovodno omrežje, pokazali tudi vaščani Češnjic pri Trebelnem. (Foto: J. A., arhiv DL)

Mokronog - V občini Mokronog-Trebelno so v zadnjih letih kar nekaj vaških vodovodov priključili na javni sistem. Neoporečno pitno vodo bo dobilo tudi 77 gospodinjstev v vasi Češnjice pri Trebelnem, saj so po besedah župana Antona Mavra vaščani pokazali interes, da se priključijo na javno vodovodno omrežje.

»Projekt je v fazi načrtovanja,« pravi župan in dodaja, da sama priključitev ne bo tako zahtevna, saj so le nekaj sto metrov stran nove vodovodne cevi, ki so jih v zemljo položili ob nedavni gradnji vodovoda od Vrha pri Trebelnem, prek Bitovske gore do Čilpaha. »Naredili bomo vse, da ljudje čim prej in v čim večjem številu pridejo do pitne vode iz javnega vodovoda, ki je pod budnim očesom upravljavca, pri nas je to Komunala Trebnje,« poudarja Maver.

Občina ima kar pet javnih vodovodov. Dva lastna, Trebelno in Mokronog, ki sega tudi na območje občin Šentrupert in Mirna, tri vasi so priključene na mirnopeški vodovodni sistem, prebivalce Jagodnika oskrbujejo z vodo iz novomeške občine, dva zaselka na zahodu pa dobivata vodo iz trebanjskega sistema. »V zadnjih osmih letih javni vodovod širimo tudi na območja, kjer imajo vaške vodovodne sisteme. Do sedaj smo jih na ta način ukinili pet, in sicer so neoporečno pitno vodo dobili prebivalci Brune vasi, Čužnje vasi, Radne vasi, Jagodnika in ne nazadnje tudi Jelševca,« pravi župan.

Področju vodooskrbe posvečajo precej pozornosti, saj so med drugim v zadnjih desetih letih z izdatno pomočjo evropskega denarja obnovili vodovod Mokronog, a ponekod jim vseeno ne uspe prepričati občanov, da se priključijo na javni sistem. »Ljudje se tega zelo branijo. Pravijo, da so sami zgradili vodovod, ki je zanje dober, imajo odgovornega upravljavca in da je zanje napajanje iz vaškega vodovoda finančno ugodnejše,« njihove razloge našteje Maver. Kakovost pitne vode iz vaških vodovodov je zelo različna, odvisna je od obdobja, vremena in tudi dela na poljih. Analize kažejo, da so vaški vodovodi večkrat oporečni, zato je treba vodo prekuhavati, dodaja župan. Na občini si zato želijo, da bi se ljudje čim prej priključili na javni vodovodni sistem. Tako bi denimo z nekaj deset metrov cevi lahko na mirnopeški javni vodovod priključili vaški vodohran Brezje, a za zdaj vaščani še niso za to. »Ne moremo jih prisiliti,« pojasnjuje Maver, ki pa ga veseli, da je ponekod vendarle dozorelo spoznanje, kako pomembna je kakovostna, varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo, tudi v sušnih obdobjih.

Med zadnjimi so se za priključitev vaškega vodovoda na javni sistem odločili tudi prebivalci naselij Jelševec in Cikava. Ker je bil javni vodovod Trebelno pripeljan že do samega vaškega vodohrana, občina ni imela velikih stroškov, saj ni bilo treba polagati novih cevi. Lastnikom obstoječih priključkov, zato ne bo treba plačati komunalnega prispevka, je odločil občinski svet, saj so ga poplačali že z vlaganjem v gradnjo vaškega vodovoda. Zaradi novogradnje pa so oziroma bodo morali komunalni prispevek plačati vsi uporabniki, ki so se in se še bodo priključili na vodovod od Vrha pri Trebelnem, prek Bitovske gore do Čilpaha.

Ko bodo še vas Češnjice pri Trebelnem priključili na javni sistem, bodo v občini potem imeli še 13 vaških vodovodov, ob nastanku jih je bilo 20, od tega pet večjih, ki imajo več kot 50 uporabnikov – Bogneča vas, Brezje pri Trebelnem, Velika Strmica ter Gorenje in Srednje Laknice, in osem manjših, ki imajo manj kot 50 uporabnikov – Brezovica pri Trebelnem, Češnjice - Reber, Drečji Vrh, Ornuška vas, Podturn, Roje pri Trebelnem ter Štatenberk ena in dva. Vse upravljajo vaščani sami, saj so tudi njihovi lastniki, občina pa jim pomaga z urejanjem ustrezne dokumentacije, za manjše vodovode pa v celoti še vedno financira analize vode.

