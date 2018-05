Nočna dogodivščina s knjigami

9.5.2018 | 11:20

Dobova - V petek, 20. aprila, nas je 27 učencev OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova prespalo v šoli. Imeli smo že četrto bralno noč oz. Noč knjige. S tem smo obeležili svetovni dan knjige, ki je 23. aprila.

V šolo smo prišli ob 18. uri. Pričakale so nas knjižničarka Doroteja Lipej ter učiteljici Metka Kajtna in Nada Bogovič. Razdelili smo se v dva razreda in si pripravili spalne vreče. Nato smo imeli igro. Izbrali smo si listek, na katerem je bil račun in ga rešili. Za pravilno rešitvijo se je skrivala nova naloga: sami smo morali v knjižnici poiskati na policah knjigo. Potem je vsak prebral naslov knjige in obnovo. Sledila je večerja. Po večerji smo brali knjigo o pesmi Johna Lenona Imagine – Pomisli. Prebrali smo jo tako v slovenščini kot v angleščini. Pogovarjali smo se o tem, kakšen bi bil svet brez vojn, da bi vsi živeli v miru. Pesem smo tudi poslušali. Nato smo šli spat. Zjutraj smo se zbudili ob sedmih in pozajtrkovali ter vse pospravili. Na koncu smo se še fotografirali. Pred šolo smo počakali na starše.

Na bralno noč rad pridem, ker rad berem, spoznavam nove knjige in se družim s prijatelji. Bralna noč je bila všeč tudi mojim prijateljem.

Tim Križanić, 7. a, OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova,

foto: Metka Kajtna

