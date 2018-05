Kaj so delali naši poslanci?; So lastnikom res zrasli apetiti?

9.5.2018 | 17:00

Pred junijskimi parlamentarnimi smo preverjali, koliko so v zadnjem mandatu delali poslanci v Državnem zboru iz naših krajev. Kdo je veliko govoril, kdo malo, kdo je bil več prisoten na sejah, kdo manj. Koliko besed so izgovorili, koliko vprašanj in pobud so postavili, koliko so mislili z lastno glavo in koliko so jih vodili strankarski interesi. Vse to lahko preberete v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

LASTNIKI ZEMLJIŠČ NE DAJO

Občina Šentrupert na južni in jugozahodni strani naselja Prelesje ob regionalni cesti med Trebnjim in Mokronogom načrtuje urediti poslovno cono. Že lani so predvidevali, da bodo začeli komunalno urejanje, vendar je prišlo do težav z lastniki zemljišč. Po mnenju občine so lastnikom zemljišč zrasli previsoki apetiti. Kaj pa na to pravijo nekateri lastniki, ki zemljišč ne želijo prodati? Odgovore najdete v sveže tiskanem Dolenjcu.

KONČNO SPREGOVORIL TUDI LAZAREVIĆ

Na novomeškem okrožnem sodišču se je v ponedeljek nadaljevalo sojenje Bojanu Jerančiču iz Stopič, ki je oktobra lani streljal na Miodraga Lazarevića. Tokrat se je na mestu za priče znašel sam Lazarević, ki se je doslej dvakrat opravičil in podrobno opisal svojo plat zgodbe, ki se je bistveno razlikovala od tiste, ki jo je konec marca povedal Jerančič.

Dolenjski list na 44 straneh prinaša še reportaže z različnih dogodkov - medgeneracijskega srečanja v Novem mestu, prvomajskega spusta po Kolpi, z Janinega sprehoda in še bi lahko naštevali.