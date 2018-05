Največji problem je ločevanje bioloških odpadkov

9.5.2018 | 13:40

Na Sokolski ulici na Mirni so se danes lotili podrobnega pregleda zabojnikov z mešanimi komunalnimi odpadki.

Na skupnih zbiralnicah pri večstanovanjskih objektih se ponekod pojavlja težav z ločevanjem odpadkov.

Mirna - Na Sokolski ulici na Mirni je danes Komunala Trebnje skupaj z medobčinskim inšpektoratom in redarstvom za Mirnsko in Temenško dolino prvič izvedla akcijo, s katero so na skupnih zbiralnicah pri večstanovanjskih objektih pregledali, kako dosledni so ljudje pri ločevanju odpadkov. Kot je povedala vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva Brigita Železnik, so izbrali eno najbolj kritičnih točk, z analizo sortiranja odpadkov pa želijo ugotoviti predvsem delež biološko razgradljivih odpadkov v zabojnikih za mešane komunalne odpadke.

»Od leta 2013, odkar izvajamo nadzor skupaj s Komunalo, opažamo, da ljudje čedalje bolj ločujejo odpadke, vendar pa je na določenih lokacijah, predvsem večstanovanjskih objektih, problem, da nekateri ustrezno ne ločujejo, še vedno prisoten. To je na Sokolski ulici na Mirni in določenih ulicah v Trebnjem, kjer je so večstanovanjski objekti,« pravi Železnikova.

Direktor trebanjske Komunale Stanko Tomšič dodaja, da številni uporabniki ne upoštevajo navodil, ki jih dobivajo mesečno, in odpadke še vedno ne ločujejo. »Najbolj sem razočaran, ker se med odpadki pojavljajo velike količine hrane, ki v zabojnike z mešanimi komunalnimi odpadki ne sodijo.«

Predvsem neprimerno ločevanje biološko razgradljivih odpadkov predstavlja največjo težavo. »Državna direktiva do leta 2020 določa, da naj bi se tovrstni odpadki na odlagališčih zmanjšali za okoli 35 odstotkov. Pri njihovem odlaganju namreč nastaja metan, ki potem kot toplogredni plin negativno vpliva na ozračje in na podzemne vode,« pojasnjuje Železnikova.

Na Komunali poudarjajo, da že skoraj desetletje opozarjajo na pomen ločevanja in v zadnjih letih so bili doseženi pozitivni učinki. »Situacija se je bistveno izboljšala, kar se vidi v količini zbranih mešanih komunalnih odpadkov oz. preostanka odpadkov, ki se je v zadnjih letih bistveno znižala. V zadnjem obdobju za okoli sedem odstotkov,« pravi direktor komunale, ki poudarja, da neustrezno ločevanje pomeni, da so zabojniki z mešanimi komunalnimi odpadki hitreje polni, kar povzroča dodaten strošek in se odraža tudi na položnicah pri vseh, tudi tistih, ki dosledno ločujejo. »Zato bo Komunala tudi v nadaljevanju izvajala preglede ločevanja odpadkov. Opozarjali bomo še bolj kot do sedaj, a pri nekaterih ne bo zaleglo nič drugega kot ukrepi medobčinskega inšpektorata,« dodaja Tomšič. Kot pravi Železnikova, globa za nepravilno ločevanje znaša 200 evrov. Jutri bodo podobno akcijo izvedli še v Trebnjem.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija

































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 59m nazaj Oceni Ekofašizem Če bi komunala opravljala svoje delo bi tudi ljudje metali smeti v ustrezne zabojnike. Preglej samo prijavljene komentatorje