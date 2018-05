Aprila največ ilegalnih prehodov državne meje

9.5.2018 | 15:00

O nezakonitih prehodih državne meje sta spregovorila Anton Štubljar, vodja Oddelka za državno mejo in tujce na Policijski upravi (PU) Novo mesto in

Melita Močnik, vodja Sektorja mejne policije na Generalni policijski upravi. (Foto:M. B. -J.)

Rosalnice - Ker se na območju Bele krajine nadaljujejo nezakoniti prehodi državne meje, sta danes Anton Štubljar, vodja Oddelka za državno mejo in tujce na Policijski upravi (PU) Novo mesto, in Melita Močnik, vodja Sektorja mejne policije na Generalni policijski upravi, pri železniškem mostu nad Kolpo v Rosalnicah pri Metliki predstavila podatke in okoliščine nezakonitih prehodov ter delo policistov, ki varujejo državno mejo. Prav po tem mostu so pogosto prihajali migranti v našo državo, sedaj pa so nanj namestili vrata.

Število ilegalnih prehodov se povečuje od lanskega oktobra, največ pa jih je bilo aprila letos. Letos so do včerajšnjega dne na območju PU Novo mesto obravnavali 509 tujcev, od tega v Beli krajini 462, medtem ko lani v tem času v Beli krajini ni bilo niti enega ilegalnega prehoda. Šest migrantov je letos v Kolpi tudi utonilo, od tega štirje na slovenski strani.

Medtem ko so v migrantskem valu v letih 2015 in 2016 prevladovali Sirci, pa je sedaj največ Pakistancev, Alžircev, Maročanov in Tunizijcev in sicer mladih moških, starih med 15 in 30 let. A medtem ko so še pred časom poskušali predvsem prebresti ali celo preplavati Kolpo, ki Belo krajino obliva na 76 kilometrih, pa si zadnje časi poskušajo utreti pot v našo državo preko zelene meje, predvsem med Rakovcem in Krmačino.

Kot je dejala Močnikova, bi bila pavšalna in nepremišljena domneva, da Hrvaška spušča migrante v Slovenijo. Res pa je, da je njihovo delo skoncentrirano na mejah z Bosno in Hercegovino ter Srbijo. Štubljar pa je poudaril, da se v naslednjih mesecih, ko bodo vremenske razmere za prečkanje Kolpe veliko bolj ugodne kot pozimi, število ilegalnih prehodov gotovo ne bo zmanjševalo. Vendar domačinom svetuje, da se ne približujejo migrantom in jih ne spuščajo v svoje domove, čeprav niso nasilni, ampak naj pokličejo številko 113. Sicer pa naj živijo in se rekreirajo ob Kolpi tako kot doslej.

