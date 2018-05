Hrana se je smodila na štedilniku

9.5.2018 | 18:45

Novo mesto - Se zgodi tudi to, da morajo gasilci posredovati, še preden zagori. Tako so danes ob 9.27 v Naselju heroja Maroka v Sevnici gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, izklopili štedilnik na katerem se je smodila hrana, pomagali invalidni osebi in prazračili prostore.

Ob 9.57 je na avtocestnem počivališču Starine Jug iz parkirane avtocisterne iztekala nevarna snov. Gasilci GRC Novo mesto so zatesnili cisterno in nevtralizirali ter očistili izteklo tekočino.

Ob 11.37 so se na cesti Dvor - Žužemberk, pri odcepu za Ajdovec zaletela tri osebna vozila. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Žužemberk so nevtralizirali in očistili razlite motorne tekočine, usmerjali promet in pomagali policistom. Poškodovanih ni bilo.

Ob 17.14 je pri odcepu za Ulica Pod vrhom, občina Semič, gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Semič in Kot Brezje so pogasili požar v motornem delu vozila, odklopili akumulator in očistili cestišče.