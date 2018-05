Delovna nesreča pri gradnji

10.5.2018 | 07:00

Včeraj ob 14.36 uri se je v naselju Sela pri Dobovi, občina Brežice, poškodoval delavec pri gradbenih delih. Posredovali so reševalci NMP Brežice, ki so poškodovanega oskrbeli na kraju in prepeljali v UC Brežice.

Včeraj težave z vodo ...

Ob 11.32 je bila v naseljih Piršenbreg, Bojsno in Župelevec, občina Brežice zaradi okvare na vodovodnem omrežju prekinjena oskrba s pitno vodo. Okvaro so ob 15.30 odpravili delavci podjetja Komunala Brežice.

... oskrba motena tudi danes

Komunala Sevnica obvešča uporabnike pitne vode vodovoda Sevnica na območju Florjanske ulice – spodnji oziroma nižji del, da bo danes, 10.5.2018, predvidoma med 8. in 14. uro motena oskrba s pitno vodo zaradi vzdrževalnih del na omrežju.

Ponekod danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešč, da bo od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZD ČRNOMELJ na izvodu Pavlin-Adlešič.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU, izvod Majs.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE;

- od 8.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLETERJE;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRVAŠKI BROD.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 9.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KARTELJEVO;

- od 9.00 do 15.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI TREBELNEM.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 8. in 12. uro na območju TP Globočice izvod Ivanjšek – Sobenja vas.

M. K.