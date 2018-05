Krka izgubila prvi obračun v polfinalu, druga tekma v soboto

10.5.2018 | 08:05

Fotografija je ilustrativna. (Foto: I. V., arhiv DL)

Koper - Sinoči sta bila na sporedu prva košarkarska obračuna v polfinalnih bojev Lige Nova KBM. Na prvi tekmi je Petrol Olimpija na domačem parketu ugnala Rogaško, Sixt Primorska pa novomeško Krko. Drugi tekmi bosta na sporedu v soboto, 12. maja, morebitni tretji pa dva dni pozneje, torej v ponedeljek.

Koprčani so pred domačimi gledalci Novomeščane ugnali z 88:71 (22:16, 25:19, 20:22, 21:14). Koprčani so zasluženo prišli do zmage, saj so pokazali več želje po uspehu, bili bolj natančni - zadeli so 14 trojk, in močnejši pod obročema (37:34), hkrati pa so imeli v svoji vrsti zelo navdahnjenega igralca, Matica Rebca, ki je bil s 27 točkami nerešljiva uganka za novomeške branilce, so sporočili iz KZS.

Gostitelji so temelje za zmago postavili v prvem polčasu. S sedmimi trojkami, desetimi igralci med strelci ter izstopajočima Maticem Rebcem ter Tadejem Fermetom, ki sta dosegla po enajst točk, so si nabrali šestnajst točk prednosti. Krka se je v nadaljevanju dvakrat skoraj povsem približala. V tretji četrtini je prišla na dva koša zaostanka, v zadnji četrtini pa na 67:63, odgovor Sixt Primorske pa je bil učinkovit.

Po tekmi je novomeški trener Simon Petrov povedal: »Bili smo premalo čvrsti in odločni v svoji igri, na trenutke tudi povsem nezbrani. Morali bomo popraviti veliko stvari in prikazati veliko boljšo igro, če želimo slaviti v naslednji tekmi.«

Jurica Golemac, trener Sixt Primorske: "Čestitam fantom za zmago in se zahvaljujem navijačem za podporo. Odigrali smo dobro tekmo s pravo osredotočenostjo in energijo. To je samo prva tekma in zmaga v končnici. Že jutri moramo na to pozabiti in se pripraviti na naslednje srečanje."

* Dvorana Bonifika, gledalcev 800, sodniki: Krejić (Kranj), Španič (Postojna), Gregor Mlakar(Škofja Loka)

* Sixt Primorska: Rebec 27 (1:1), Ferme 16 (2:2), Čakarun 12 (4:7), Joksimović 1 (1:2), Kosi 4 (2:2), Zupan 13 (1:2), Hodžić 5, Vujasinović 4 (2:2), King 3 (1:2), Glas 3.

* Krka: Marinelli 14 (2:2), Osolnik 3, Bratož 4, Cinac 7 (3:6), Dimec 5 (1:2), Đapa 5 (2:2), Jošilo 10 (1:3), Zagorac 11 (2:5), Kovačevič 7 (1:1), Fifolt 5 (1:2).

* Prosti meti: Sixt Primorska 14:20, Krka 13:23.

* Met za tri točke: Sixt Primorska 14:35 (Zupan 4, Rebec 4, Ferme 4, Hodžić, Glas), Krka 8:18 (Kovačevič 2, Marinelli 2, Osolnik, Đapa, Jošilo, Zagorac).

* Osebne napake: Sixt Primorska 21, Krka 23.

* Pet osebnih: /.

M. Ž., KZS