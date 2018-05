Mednarodna konferenca o krožnem gospodarstvu in krajinska umetnost

10.5.2018 | 10:00

Foto: Galerija Božidar Jakac

Kostanjevica na Krki - V Kostanjevici na Krki se je danes začela tretja mednarodna konferenca o krožnem gospodarstvu Circular Change, na kateri pričakujejo številne priznane mednarodne govorce. Organizatorji dvodnevnega dogodka napovedujejo interaktivni program z različnimi razpravami in drugimi dejavnostmi, saj želijo to temo približati čim širši javnosti, je poročala STA.

»Pripravljamo panele, interaktivna vozlišča, razstavo izdelkov, formavivo in modni performans. Skratka zelo interaktivno, saj želimo to temo približati res slehernemu; tiče se namreč vsakega od nas. Krožno gospodarstvo je nekaj, kar zadeva vsakega državljana,« je o raznolikosti predstavitev dejala ustanoviteljica in direktorica platforme Circular Change Ladeja Godina Košir, ki dogodek pripravlja v sodelovanju z vlado in drugimi partnerji.

Današnje dogajanje poteka v Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki, v ospredju pa bo odnos med krožnim gospodarstvom in tako imenovanim biogospodarstvom. »Ugotavljamo namreč, da lahko le v prepletu teh vidikov iščemo inovativne rešitve, s katerimi nam bo kot družbi uspelo preživeti,« je pojasnila.

V razpravah in na spremljajoči razstavi bodo predstavili primere dobrih praks krožnega gospodarjenja. Fokus bo med drugim na pomenu inoviranja kot ključa do oblikovanja rešitev za krožni prehod ter na izkoriščanju odpadnih snovi za surovine in vire.

Program prvega dne pripravljajo v tesnem sodelovanju z evropskim poslancem Francem Bogovičem (SLS/EPP) in Evropskim parlamentom, v Kostanjevici bodo kar trije predstavniki slednjega. Zaznamovan bo s slovensko-nizozemskimi odnosi, saj sta se državi na ravni predsednikov vlad povezali v postopku prehoda v krožno gospodarstvo.

O izzivih na področju krožnega gospodarstva bodo danes med drugim razpravljali minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, generalni sekretar skupine Europabio John Brennan, izvršni direktor skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (BBI JU), Philippe Mengal, prvi mož sevniškega Tanina Ivan Mirt ter dekan ljubljanske biotehniške fakultete Miha Humar.

Jutri se bo dogajanje preselilo v Lutkovno gledališče Maribor. Zbrane bosta med drugim nagovorila predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Miro Cerar in državni sekretar v njegovem kabinetu Tadej Slapnik. Med udeleženci bodo tudi nizozemski veleposlanik Bart Twaalfhoven, podpredsednik uprave skupine Synthos Tomasz Piec, izvršni direktor Fundacije Ellen MacArthur in nekdanji evropski komisar Janez Potočnik.

V Galeriji Božidar Jakac so dogodek v partnerstvu z nizozemsko organizacijo LandArt Diessen v Galeriji Božidar Jakac pospremili s prostorskimi instalacijami oz. z intervencijami krajinske umetnosti (landart). K sodelovanju so povabili pet umetnikov iz Slovenije, nizozemski partner pa pet umetnikov iz Nizozemske, ki bodo svoje landart intervencije začasno umestili v parku lesenih skulptur Forma viva in v okolici galerije. Uporabljeni materiali poudarjajo trajnostni razvoj, usmerjen v varovanje narave in reševanje okoljske problematike, so sporočili iz galerije.

Sodelujoči umetniki iz Slovenije so Polona Černe, Boštjan Kavčič, Mateja Kavčič, Marijan Mirt in Urša Toman, katerim se se pridružili nizozemski umetniki Carla Cremers, Els Franken, Mirjam Korse, Natascha Rodenburg in Mireille Schermer. Dvodnevni dogodek bodo danes ob 17. uri z uradnim odprtjem in predstavitvijo projektov.

M. Ž., STA